越南向中国出口椰子 重组椰子产业的动力

越南椰子协会副会长兼秘书长高伯登科先生表示，不仅来自中国市场的好消息，目前印度、中东等其他市场对越南新鲜椰子的需求也急剧增加。今年，鲜椰子出口金额有望取得突破，预计将达到2.5亿美元。

越南农业与农村发展部种植局副局长阮国孟先生认为，中国是一个巨大且具有潜力的市场，中国人口众多，对农产品的需求量大，中国市场对新鲜椰子的需求很高。《越南农业与农村发展部与中国海关总署关于越南鲜食椰子输华植物检疫要求议定书》的签署有助于越南新鲜椰子有机会以可持续和更大规模的方式进军中国市场。

根据越南农业与农村发展部种植局的数据，越南目前在全球椰子种植面积和产量最大的10个国家中排名第六，仅次于菲律宾、印度尼西亚、印度、巴西和斯里兰卡。目前越南椰子种植总面积约20万公顷，年均产量210万吨。

越南椰子种植面积较大的省份包括：槟椥省7.91万公顷，占全国39.7%；茶荣市2.74万公顷，占13.8%；前江省2.25万公顷，占11.3%；永隆省10800公顷，占5.5%；其后是平定、朔庄、金瓯等省份。

高伯登科先生表示，中国市场的开放以及其他市场需求的增加要求合作社引导农民种植适合目标市场的椰子。与此同时，各地方还需要发展椰子种植区以出口新鲜椰子。

据《到2030年重点经济作物发展提案》，到2030年越南全国椰子种植面积约19.5万至21万公顷。其中，九龙江三角洲的椰子种植面积约为17万-17.5万公顷，南中部沿海地区约1.6-2万公顷，其余椰子种植面积分布在中中部和东南部省份。

阮国孟先生表示，随着该提案的实施带来市场机遇，椰子产业正在推广绿椰子、马来西亚椰子、菠萝椰子等新椰子品种。到2030年，超过30%的椰子种植面积按照GAP和同等农业规范进行生产。授予种植区代码的椰子面积约为30%。与此同时，采用间作措施来增加椰子生产土地面积的价值。各地方继续落实吸引企业投资发展椰子生产的政策，推动形成从原料产区建设到加工销售的产业链。（完）