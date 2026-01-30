越南各民族文化旅游村喜迎“家乡之春”

越南文化体育与旅游部各民族文化局于1月30日表示，2026年2月1日至28日，在越南各民族文化旅游村（河内市）将举行以“家乡之春”为主题的二月系列活动。

活动旨在纪念越南共产党建党96周年（1930年2月3日-2026年2月3日）；庆祝越共十四大取得圆满成功，体现各民族同胞特别是偏远地区、少数民族同胞对党和国家的情谊与信赖。

活动将有侬族、岱依族、瑶族、赫蒙族、芒族、佬族、泰族、克姆族、达渥族、巴拿族、色当族、嘉莱族、戈都族、埃地族、高棉族等100余名各民族同胞，以及富寿省、河内市、太原省、宣光省、山罗省、顺化市、广义省、嘉莱省、得乐省、庆和省、芹苴市等11个有同胞常驻文化村开展日常活动的地区参与。



二月的重点活动是“祖国处处春色浓”活动，将于2026年2月27日至3月1日（农历正月十一至十三）举行，内容包括庆祝建党迎春活动，以及在“共同家园”重现各民族同胞的传统仪式、节庆和特色文化遗产展演。



二月期间，“家乡之春”主题系列活动还将展示芒族村寨的迎春氛围；芒族同胞春节的传统习俗与文化特色；组织北部地区各民族同胞的“抛绣球”节活动；以及“西北春天到”交流活动。



此外，还有“回村过年”、“回乡迎春”等民歌、民间舞蹈节目，介绍西原地区和各地同胞的独特文化，以及各民族同胞的文化艺术交流、美食品尝活动。



同样在“家乡之春”活动月，还将组织多项传统文化活动，如文化村内各民族同胞的“团圆饭”活动；春节立“迎春竿”仪式；在高棉寺庙和法印寺举行的丙午新年祈福活动；以及“降竿”仪式。



在二月活动框架内，将在展览馆和三号村节庆广场举办主题为“80年——一个坚定自信的越南”和“越南民族文化色彩”的图片展，向公众展示约30幅反映越南各民族特色文化色彩、节庆和典型仪式的照片。



越南各民族文化旅游村代表表示，“家乡之春”系列活动的举办旨在弘扬越南各民族的文化特色，增强全民族大团结，为人民和游客带来传统春节氛围，为在2026年新年伊始之际保护、弘扬和宣传民族文化价值贡献力量。（完）