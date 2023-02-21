越南各家银行连续降低贷款利率 支持企业发展生产经营

越南多家银行近期连续推出优惠贷款利率，与当前的贷款利率降低0.5%至3%，以满足企业和民众生产经营及购房信贷需求。

越南农业与农村发展银行 (Agribank) 近日宣布，2023年1月31日的房贷年利率与当前贷款利率相比最多可降低3%。该银行还宣布将在2023年为从事医疗卫生、教育培训等生产经营中遇到困难的企业发放优惠利率贷款100万亿越盾（约合41.67亿美元）。

此前，越南投资与发展股份商业银行（BIDV）宣布发放130万亿越盾用于个人贷款，以满足个人客户的购房、购车、消费和生产经营需求。对于短期贷款，6个月以下的贷款利率为8%，6个月至1年的贷款利率为9%；1年期贷款利率为10.3%等。

从2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日，越南外贸股份制商业银行（Vietcombank）宣布对未偿还贷款的个人和机构客户降低年贷款利率0.5%（房地产、证券等风险领域客户除外）。

越南工贸股份制商业银行（VietinBank）推出年利率自7%起，总价值10万亿越盾的优惠贷款，适用于首次贷款或在过去 6 个月内未发放贷款的中小企业。

降低贷款利率的浪潮也蔓延到许多其他银行，如本越商业股份银行（Viet Capital Bank）、东方商业股份银行（OCB）、西贡商信商业股份银行（Sacombank）、军队商业股份银行（MB）等。

越南商信商业股份银行（Vietbank）代理行长阮友忠表示，2023年许多企业都面临订单减少、成本高昂等困难。在企业贷款需求依然旺盛的背景下，利率因素会对企业的经营活动产生重大影响。因此，各家银行应伴随企业，推出适当政策支持企业发展。

越南外贸股份制商业银行行长阮青松2023年2月初宣布，各家商业银行已同意降低存款利率，从而降低贷款利率，尤其是房地产贷款利率。

实际上，该银行已将网络存款利率下调至与在银行办理的存款利率一致。其他商业银行存款年利率也逐步降温至10%以下。

据保越证券公司(BVSC) 的报告，存款利率从 2023 年 1 月底开始出现降温迹象。随着汇率压力减轻，BVSC认为2023年加息压力将不会存在。

此举释放出贷款利率可能继续下调的乐观信号，但由于各国央行货币政策收紧、加息政策调整以及国内外通货膨胀趋于增加等因素，贷款利率下调仍面临诸多困难。（完）