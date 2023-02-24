越南各家航空公司将飞往中国的航班开放时间推迟到2023年4月底

据越南航空局的信息，越南各家航空公司将飞往中国的航班开放时间推迟到2023年4月或5月，等待中方就准许游客入境越南做出下一步的决定。

越南航空局透露，新冠肺炎疫情爆发前的2019年，共有14家航空公司开发越南—中国航空市场。其中中国11家航空公司运营从中国14个地点至越南河内市、胡志明市、岘港市、富国和芽庄市等5个地点的32条航线，每周执行航班240架次。

越南国家航空公司（Vietnam Airlines）、捷星太平洋航空公司（Jetstar Pacific Airlines）和越捷航空公司(Vietjet Air)等三家航空公司正运营从越南河内市、胡志明市、岘港市、富国和芽庄市等5个地点至中国48个地点的72条航线，每周执行航班421架次。

2019年航空客运量达800万人次左右，其中越南航空公司客运量超过460万人次，占市场份额的60%以上。中国是继韩国之后的越南第二大国际客源市场。

2023年2月中旬，中国发布恢复赴20个国家出境团队旅游，但越南不在名单内。据评价，这是导致越南航空公司飞往中国航线运营计划延期滞后的因素之一。

此前，中国宣布自2023年1月8日起取消对国际航班往来实施的多项限制之后，越南各家航空公司均制定了重启越南飞往中国航线的计划。但根据新政策，越南各家航空公司须暂时将飞往中国的航班开放时间推迟到2023年4月或5月，等待中方就准许赴越旅游一事做出下一步的决定。（完）