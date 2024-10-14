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越南各家移动运营商开始推出各5G商用套餐

10月15日，越南军用电子电信公司（Viettel）将成为越南首家公布对用户提供5G商用服务的移动运营商。Viettel5G商用服务覆盖全国。 10月15日，越南军用电子电信公司（Viettel）将成为越南首家公布对用户提供5G商用服务的移动运营商。Viettel5G商用服务覆盖全国。

据Viettel内部的信息，目前用户可注册首个5G套餐。此前，5G已在全国许多省市推出。

据Viettel，该移动运营商将推出11档5G预付费套餐和8档5G后付费套餐。月资费12.5万越盾起。日流量最大20GB，价格48万越盾/月。

VinaPhone却在已覆盖5G网络地区让用户提供5G免费体验。具体，自10月13日至11月15日，使用5G手机的VinaPhone用户将有机会参加5G高速上网免费体验。

VinaPhone代表表示，按计划，截至2024年，VNPT将完成在全国，特别是各城区和巨大经济中心完成3000个5G基站的安装工作。

此前，Viettel表示已同美国超微电脑股份有限公司（Supermicro）签署合作协议，一起援助发展技术，集中5G和人工智能领域全球解决方案。

越南另一家移动运营商MobiFone也透露正开展与拥有适合5G频段的网络运营商共享基础设施合作模式。2024年10月初，MobiFone已与Ericsson签署合作谅解备忘录，在创新方面进行合作，一起在越南合作发展5G网络。今后，MobiFone将推出满足用户需求的5G服务和产品。

5G网络的特点不仅在于高速连接，还在于同时连接的设备数量和连接延迟（理论上）几乎为0。因此，5G网络有望将开拓许多新业务。（完）

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