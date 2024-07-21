越南各地民众对阮富仲总书记怀有特殊感情

越共中央委员、富安省省委书记、国会代表团团长范大洋表示，富安省干部、党员和人民对阮富仲总书记逝世深表沉痛哀悼和惋惜。这是越南民族、党、国家的重大损失。阮富仲总书记是朴实、谦逊、平易近人的领导人，在每一位越南人民和国际友人心中留下了美好的感情。



富安省是阮富仲总书记直接访问和工作的地方之一。阮富仲总书记在富安人民心中的形象十分亲切，广受尊敬。 近年来，党、政府和人民认真贯彻落实阮富仲总书记关于党的建设、政治制度建设和经济社会发展、保障国防安全等方面的指示，取得了令人鼓舞的成果。



富安省干部、党员和群众将继续认真贯彻落实阮富仲总书记的指导思想、理论和实践教训。



富安省党委和人民坚定对党的领导和国家管理的信心，加强团结一致，共同努力，圆满完成越共十三大各项目标和富安省第十七次代表大会提出的目标。



河江省省委前副书记、河江省人民委员会前主席赵德清表示：“阮富仲总书记是一位坚定忠诚的共产党员，有卓越领导力的知识型领导人，深受群众尊敬和喜爱。河江省干部群众始终坚信党的领导，团结一致，胜利实现越共十三大确定的奋斗目标。”



河江省省委宣教部前部长Hạng Mí De表示，阮富仲总书记是一位忠贞不渝、能力颇强、性格朴素的领导者。阮富仲总书记始终处理好内政外交，使党越来越强大，国家越来越发展，人民生活越来越繁荣幸福。



顺化市顺禄坊党员梅文志认为，阮富仲总书记是越南的优秀儿子。作为越南共产党的最高领导人，阮富仲总书记同中央委员会、政治局、书记处领导集体一道，提出了许多对内对外方针、政策，使越南克服困难，在创新道路上稳步前进，推动越南快速、稳定、和平、繁荣发展。



在外交方面，以“竹子外交”政策，阮富仲总书记带领越南渡过当前世界形势的困难。阮富仲总书记大力推动反腐败“不设禁区”。阮富仲总书记行之有效的举措巩固了党的地位，赢得了广大干部、党员和人民的信任。



顺化市永宁坊退休干部阮文顺表示，阮富仲总书记是胡志明主席的优秀学生，无论在任何工作岗位上，阮富仲总书记都鞠躬尽瘁发挥最大的能力,做出最大的贡献。作为党的最高领导人，但阮富仲总书记始终平易近人。近年来越南在国家建设和发展中取得的重大成就离不开阮富仲总书记的重大贡献，有助于提升越南共产党在世界上的地位，巩固民众对党的领导和国家的管理的信心。（完）

