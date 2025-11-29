越南各地方与国际组织之间“绿色金融”桥梁

越南常驻日内瓦代表团代办龚德欣强调，越南正在本着《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP26）精神全力履行减排、循环经济和可持续农业承诺。他指出，各大市场增加对环境、原产地追溯的要求且进行排放评估既是挑战，也是越南各地提高生产能力、深度参与全球价值链的动力。龚德欣强调，越南常驻日内瓦代表团将继续发挥越南各地方与常驻日内瓦国际组织之间的桥梁纽带作用，推动绿色金融、绿色农业及可持续贸易领域的实质性合作。



国际代表在会上分析了全球贸易前景、绿色金融趋势、可持续认证的新要求、再生经济融资经验以及气候变化对发展中国家经济的影响，并为越南提出了多项建议。



与会代表。图自越通社

乂安省人民委员会副主席冯成荣在讨论会上发言时强调，包括乂安省在内的越南各地方十分重视掌握全球绿色金融和可持续农业的新趋势。



海防市农业与环境局副局长梁氏检表示，该市正在通过应用科学技术来推动绿色农业发展，扩大安全农业生产，加强整个价值链中的环境管理工作。她强调，海防市希望在绿色标准、环境处理技术、原产地追溯及低排放生产模式等方面扩大国际合作，以满足国内外市场日益提高的要求。



顺化市代表潘国山指出，该市正在推动绿色金融发展，将可持续指标纳入项目评审和选择过程中，同时鼓励企业转向循环生产、节能模式。他表示，顺化市正受到洪涝灾害的严重影响，因此特别希望加强在气候风险管理、灾后恢复重建以及为民众创造可持续生计方面的国际合作关系。



越南各地方代表还分享可持续农业发展、加强环境管理、完善原产地追溯数据以及提升满足国际贸易绿色标准的能力等方面的优先事项。

活动期间，越南代表团还设立展示区，介绍越南各地方的经济发展潜力、各行业优势及对越南各地方进行投资的机会等相关信息和宣传资料。（完）