越南各地彩灯璀璨 迎圣诞

2025年圣诞节的欢乐气氛在越南各地热烈洋溢，从宁平宁静的天主教乡村到岘港、河内等充满活力的城市。璀璨的灯光、多彩的装饰和热闹的节日活动，共同勾勒出一幅温馨、快乐、体现文化交融与社会团结的节日画卷。



在宁平省，圣诞节的气息从城市中心街道延伸到春长、海春、海进、义兴等天主教徒聚居的乡。道路两旁、居民家中精心布置彩灯、彩旗和圣诞景观，使乡村夜色既绚丽夺目，又宁静祥和。



海进乡天主教徒占比超过53%。在香田教区教堂，圣诞装饰精致，规模宏大，不仅体现宗教意义，更宛如一项大型灯光艺术工程。夜幕降临时，在成千上万盏LED灯的映衬下，教堂宛若一座“光之城”，吸引众多民众和游客前来观赏。

宁平省南定坊快同教堂的圣诞节庆祝活动。图自越通社

在欢庆的氛围中，宁平省省委、省人民议会、人民委员会和越南祖国阵线委员会领导组团走访当地神职人员并送上节日祝贺，充分肯定天主教同胞在经济社会发展、巩固民族大团结和维护社会治安方面作出的积极贡献。



目前，宁平全省共有330个教区、1017个教点，近3500名神职人员和教徒约占全省人口的17%。



*在岘港市，12月24日晚，圣诞节气氛弥漫于各条街道、居民区和公共活动场所。城市披上节日盛装，彩灯、圣诞树和圣诞景观点缀在各民宅、咖啡馆和商业中心。



来自西班牙的游客玛丽亚·冈萨雷斯（Maria Gonzalez）表示，她对这座海滨城市既热闹又宁静的圣诞氛围印象深刻。虽然天气不如欧洲寒冷，但街道装饰和市民的友好热情让人感到温暖舒适。



节日气氛也带动了当地商业和服务业的发展。陈富街商户阮氏秋霞表示，圣诞期间客流明显增加，尤其在夜晚。节日主题装饰不仅营造欢乐氛围，还有助于吸引顾客、促进经营。

河内市圣诞气氛弥漫街头

为确保节日期间安全，岘港市加强了对人员密集区域的巡查，同时注重消防和医疗保障工作。



*在河内，圣诞气氛同样弥漫街头，尤其是在河内大教堂、咸龙教堂和北门教堂一带。傍晚起，大量市民和游客聚集于此，沉浸在热闹的节日氛围中。

许多外国游客对充满活力、开放、包容的河内留下深刻印象。首次在越南过圣诞节的荷兰游客加里·德·赫拉夫表示，尽管远离家乡，但河内温馨的节日气氛让他仿佛在家中过节。



对许多人，尤其是年轻人而言，圣诞节不仅是宗教节日，更是朋友相聚、放松身心的时刻。

在河内，圣诞节更像是一种文化节庆活动，而非纯粹的宗教节日。这些日子里，街道、购物中心和咖啡馆都装饰着璀璨的灯饰与圣诞树，营造出欢乐而热闹的氛围。 俄罗斯游客萨卡卢·安德烈



