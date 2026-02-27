越南司法部副部长阮清静：完善体制建设——开启新发展时代的动力

经过40年的革新开放，越南在经济社会发展、融入国际一体化及提高人民生活水平等方面取得了具有历史性意义的伟大成就。在此进程中，体制与法律始终发挥着至关重要的作用，既是国家管理的工具，又是创造稳定、透明的发展环境的基础。

步入新发展时代，立足于快速且可持续增长的目标，对建设和完善法律体制工作提出了更高的要求，亟需更强有力的创新思维以及更主动、灵活的落实方式。

接受越通社记者采访时，司法部副部长阮青静强调，在革新开放的40年历程中，体制与法律始终发挥着基础性作用，对国家经济社会发展具有决定性意义。在革新初期，当我们从高度集中的官僚行政给付制向社会主义定向市场经济体制转型时，最重要的突破点正是体制与法律思维的转变。

阮青静副部长指出，通过及时将党的各项主张、路线法制化，法律体系逐步完善，为生产经营活动创造了日益通畅、透明的法治环境。这一进程有效动用并发挥了社会资源，有力促进了经济增长、社会稳定及人民生活的改善。

过去40年的实践已表明，完善体制与法律并非一个静止的过程，而是一个紧密结合发展实践要求的持续运动过程。最近的评估表明，越南法律体系已趋于协调、全面和完整，但取得这一成果是经过了长期不懈的审查、调整与完善。

可以说，基于总结实践经验并坚持不懈地推进体制与法律创新，已造就了如此显著的发展成就。从一个粮食短缺的国家，我们已跃升为世界领先的稻米出口国；从一个欠发达经济体，越南已逐步深度融入全球经济。这些成果再次证明了体制与法律对国家发展事业具有特别重要的作用。

迈入新的发展阶段，对体制与法律的要求日益提高。法律不应仅停留在国家和社会管理工具的职能上，而必须真正成为“建设型”发展工具，营造便利的法治环境，让民众与企业放心投资、生产与经营。

在党的领导下，近期体制建设与完善工作呈现出显著转变，并朝着更加主动、灵活且贴近实际的方向迈进。法律不仅履行管理职能，还直接破除体制瓶颈、疏通资源，为发展注入动力。这可被视为近期建设和完善越南社会主义法治国家进程中的一大特色和重要亮点。（完）