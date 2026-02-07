越南可可豆在世界版图上确立品牌地位

越南已被国际可可组织（ICCO）正式认证为“优质风味可可豆”（Fine Flavor Cocoa – FFC）生产国，是第二个获此称号的亚洲国家。因此，越南拥有难得的优势，既属于“优质风味”产区，又具备多样化的生态条件，还能按照农林间作模式和符合低碳农业发展趋势组织种植区。换言之，越南不靠产量竞争，而可以走高端价值、品牌化、特色化的发展道路。

越南可可豆的机遇

“优质风味可可豆”是国际可可组织的术语，指具有特殊风味、高品质的可可豆组别，约占全球可可豆产量的10%至15%，主要服务于高端巧克力和手工巧克力细分市场。

多年来，可可豆在越南一直被视为一种小规模作物，很少被纳入大型行业发展战略。然而，在农业重组与绿色增长、减排和国际市场一体化相结合的背景下，可可豆正逐渐走出“阴影地带”。

据西原农林业科学技术研究院（WASI）院长阮氏青梅介绍，越南可可豆因其浓郁的风味、平衡的天然酸度和特有的果香（这些因素非常契合手工巧克力、纯巧克力及高端产品的细分市场）而备受赞誉。阮氏青梅指出，“‘风味优质’不是产量的问题，而是关乎质量、可追溯性和种植区文化的故事。”

在全球图景中，可可和巧克力市场正在经历深刻的转变。根据Market Research Future的分析，2024年全球可可豆市场规模达到约171.7亿美元，预计到2035年将增长至超过370亿美元，年复合增长率约为7.3%。值得注意的是，增长动力不再来自大众市场，而是来自高端产品线，包括黑巧克力、手工巧克力、有机可可、可追溯来源和可持续生产的可可。

得乐省正在展现出构建规范化可可产业的巨大潜力。图自越通社

越南可可产业的核心区域

西原是越南最大的可可种植区，其中，得乐省正在展现出构建规范化可可产业的巨大潜力。得乐省不仅拥有最大的可可种植面积，还具有特殊的优势，其中包括肥沃的玄武岩土壤、稳定的高原气候、多年经济作物种植经验，以及正在形成的企业-合作社生态系统。

得乐省有7家经营可可产品，与各企业的合作相对有效的合作社，其中包括南长山可可有限责任公司、Puratos Grand-Place越南有限责任公司、Marou巧克力有限责任公司、滨城有限责任公司、Ecom公司等。近期，该省在建设农产品价值链生产链方面取得了初步成果。许多合作社、合作组和农户同企业联手生产和销售可可豆，有助于稳定销路，提高产品质量。然而，与潜力相比，可可产品产业链规模仍然有限，产业链不稳固，主要仍停留在原料生产环节，深加工比例较低，附加值不高。

基于此，得乐省农业部门正在制定一项按照价值链发展可可产业的方案，其方向不仅限于原料生产，还在于将其与深度加工、品牌建设以及对接出口市场紧密联系起来。

秉承着将得乐省打造成可可和“越南巧克力”中心的共同愿景，得乐省的可可行业企业正与农民携手，将这片玄武岩红土地区转变为绿色、高价值、面向全球出口的农业典范。

得益于众多企业携手合作，西原地区各地农业部门制定了未来可可产业链发展方案，即同步推进实施方案，巩固和发展可可产业中的合作经济，鼓励形成和巩固专业可可合作社，按照集中原料区的模式重组生产，并与加工和销售企业紧密对接。（完）