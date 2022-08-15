越南发行邮票 介绍越南四个著名瀑布

越南信息传媒部和越南邮政总公司8月15日正式发行了一套“越南瀑布”邮票，为宣传越南国家的形象、人民和风景做出贡献。



这套邮票包括 4 枚邮票，由画家阮德麟（Nguyễn Đức Lân）设计，邮票尺寸为 43x32毫米，印有越南 四 条著名瀑布的图像，包括山罗省的 肚兜（Dải Yếm ）瀑布，清化省的云（Mây）瀑布，林同省的庞古（Pongour） 瀑布和坚江省的画溪（Suối Tranh ）瀑布。



其中，肚兜瀑布是山罗省木州高原的最美丽瀑布。因此，肚兜瀑布早就成为吸引来到木州观光旅游游客的目的地，这里的景观既雄伟又具诗意。



云瀑布风光旖旎，湖水清澈碧蓝，是清化省石城县石林乡极具吸引力的旅游胜地。云瀑布的长度超过 100米，由北长山石灰岩山系形成的多层瀑布。

位于林同省大叻市以南约50公里的德重县新会乡的庞古瀑布，因水流经七层岩石而被称为“七层瀑布”。庞古瀑布由于野性和雄伟的美景，也被命名为“南天第一瀑布”，成为来大叻游客不可错过的目的地之一。



画溪瀑布位于坚江省富国岛县阳丝（Dương Tơ ）乡的云溪（Suối Mây）小村庄。 画溪瀑布起源于涵宁（Hàm Ninh）山脉的小溪流，其蜿蜒流过小沟壑后，形成柔软清澈的蓝色水与激流相结合，在山下营造出诗意的美景。



为了丰富邮票的产品，服务于顾客和收藏者，越南邮政设计了首批 四枚邮票发行日的标志印章，其图像与 “越南瀑布”邮票中介绍的 四条瀑布相匹配。邮票组“越南瀑布”将从 2022 年 8 月 15 日至 2024 年 6 月 30 日期间在邮政网络上出售。（完）