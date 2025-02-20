越南发挥固有优势 推动国家生产力提升

经过近40年实施革新，越南已成为中等收入国家，并正加快工业化现代化进程。《2021-2030年十年经济社会发展战略》提出了劳动生产率年均增长6.5%以上的目标。越南确定了增长模式转型的方向，即“从依赖生产要素投入数量增长逐步转向依靠生产力、劳动质量提升，以及科技创新应用”。

近期，越共中央政治局发布关于实现科技创新和国家数字化转型突破发展的第57号决议，其目标是到2030年科技创新潜力和能力在多个关键领域达到先进水平，跻身中等偏高收入国家前列；企业的技术创新能力达到全球中等以上水平；部分科技领域达到国际水平。为实现这一目标，提高生产率和劳动质量的措施需尽快落地实施。



生产率——决定经济竞争力的关键

越南国家标准计量质量委员会副主席陈厚玉博士表示，在国际一体化和激烈竞争的背景下，劳动生产率是决定经济和企业竞争力的核心因素。

据国家质量计量标准委员会越南生产率研究所的数据显示，2020~2023年间，受新冠肺炎疫情影响，企业生产受阻，再加上一些地区及全球政治不稳定，越南劳动生产率增长速度较前期有所放缓。然而，2016-2023年，越南劳动生产率年均增长5.6%，位居亚洲前列。同一时期，新加坡生产率增长3.3%，马来西亚2.6%，泰国2.6%，印尼2.4%，菲律宾2.8%，韩国3.8%，日本则下降0.2%。

亚洲生产力组织(APO)秘书长英德拉·普拉达纳·辛加维纳塔(Indra Pradana Singawinata)博士指出，越南当前发展面临诸多挑战，包括人力资源短缺、管理能力有限，以及研发（R&D）投资不足。尽管提升生产率的科技创新战略取得了一定进展，但仍存在局限。



将生产力打造为发展动力

英德拉·普拉达纳·辛加维纳塔博士表示，越南具备持续提升生产力的坚实基础，包括勤劳努力的人民、经济社会稳定的发展环境，以及清晰的发展规划。未来，越南应充分发挥固有优势，制定人才培养政策，优化营商环境，以吸引国内外企业发展。同时，应加大研发投资，促进科研机构与企业的紧密合作，支持创新活动。此外，还需统一教育培训体系，确保高质量人才供给，并提高透明度。

越南还需建立适应新形势的国家生产力提升运动，并针对不同发展阶段优化生产力提升方案，包括“生产力认知—生产力改进支持—自主投资改进生产力”三个阶段。在此基础上，相关部门应制定精准、高效的支持政策，并集中资源以取得最佳成效。

关于国家质量计量标准委员会的相关政策，陈厚玉博士表示，政府已出台多项政策推动生产力提升。其中，《提升企业生产力与产品质量国家扶持计划（2021-2030年）》（第1322号决议）旨在通过标准、技术法规、管理体系及生产力改进工具，提高企业产品质量和竞争力，并提升全要素生产率（TFP）对经济增长的贡献率。此外，《基于科技创新的国家生产力提升总体规划》（第36号决议）和《2030年劳动生产率提升国家计划》（第1305号决议）均强调，将生产力作为推动可持续增长的核心动力。

近期，中央政治局第57号决议明确提出，到2030年，全要素生产率（TFP）对经济增长的贡献率需超过55%。政府已发布第03号决议，落实政治局的上述决议，科技部也制定相应行动计划。同时，国家质量计量标准委员会已指派越南生产力研究所研究未来TFP增长的关键因素，以助推经济社会可持续发展。

关于具体措施，陈厚玉博士建议，应加强政策法规建设，完善《标准与技术法规法》和《产品质量法》等法案，并计划提交第十五届国会第五次会议审议通过。（完）