越南发布私营企业500强评估报告

8月31日上午，越南计划与投资部发展战略研究所（VIDS）与康拉德·阿登纳基金会（KAS）越南代表处联合发布了2021-2022年期间——经济经历 COVID-19冲击时期的《越南私营企业500强评估报告》（ VPE500）。

康拉德·阿登纳基金会（KAS）驻越南首席代表弗洛里安·康斯坦丁·费耶拉本德（Florian Constantin Feyerabend）表示，报告不仅分析了越南最大的私营企业在疫情背景下发生了怎样的变化以及其自身的韧性如何，而且还回答了它们是否是经济支柱的问题。

截至2021年12月31日，越南拥有69.42万家私营企业，占运营企业总数的96.6%，吸引了58.1%的劳动力，占资源总量的59.3%，为企业产生净收入的57.8%。

私营企业大多是革新开放后成立的中小型企业。截至2021年底，只有0.22%的企业拥有500名或以上员工，低于0.52%的总体比率以及外商直接投资企业的8.29%和国有企业的19.52%。

发展战略研究所国际关系部主任阮全胜博士表示，虽然VPE500出现在63个省市中的53个，但主要集中在红河平原和东南部地区（约占75%），并呈小幅增长趋势。总体而言，VPE500是依托各地基础设施、资源和市场优势形成的。VPE500分布于全部21个一级行业，其中最集中的是制造、加工、贸易和建筑业等。

阮全胜博士表示，今后对企业的政策还需要继续完善，既为企业进入市场创造有利条件，又要助力企业继续运营并发展。特别是鼓励大型企业投资提高生产力，逐步转向深度增长。

与此同时，政府应制定促进商业联系的经济政策，鼓励大型企业、国有企业和外商直接投资企业与国内中小企业建立合资合营企业。同时，提高企业参与生产网络、供应链和全球价值链的能力；要鼓励各地多样化发展，让每个地方凭借当地优势建立本地一流私营企业，将经营范围扩大到全国。（完）