越南发展阅读文化 打造全面的越南人

近年来，不少基层阅读文化建设模式正在为越南全国各地提供服务，并表明阅读文化正在由社区构建并日益得到发展。

越南文化体育与旅游局博物馆司称，“为阅读文化发展做出贡献”奖自2018年起设立，旨在表彰在智力、人格、道德形成和健康生活方式，人民全面发展等方面为阅读文化发展做出贡献的组织和个人。

许多好的做法和创新模式，以及新的运营方式，旨在打造就地阅读环境，直接服务读者，如：可以通过流动图书馆车模式“把书带给读者”；教育机构绿色图书馆模型、课堂图书馆、家长书架；武装力量图书馆、阅览室、“胡志明室”模型；爱心书柜、免费图书馆、服务社区的乡图书馆等。发展阅读文化的活动还针对残疾人、儿童等弱势群体，特别是学龄前儿童和少数民族、经济困难地区、边境和海岛地区的人民等。

越南文化体育与旅游部副部长郑氏水强调，建设和发展阅读文化日益成为一项对越南文化建设和人民发展事业具有重要意义的紧迫任务。信息技术飞速发展的新背景正在改变阅读习惯，形成了现代读者的新习惯。阅读文化的可持续发展，需要团体和个人的共同协力，将对阅读文化的热爱广泛传播到社会各界。

郑氏水表示，图书馆司不断提出政策并指导公共图书馆系统，特别是公共图书馆，制定支持维护在基层维持可持续的图书馆模式，特别是由人民和社区贡献的图书馆解决方案；创新宣传工作，弘扬“为阅读文化发展做出贡献”奖的意义和价值，大力推动社区阅读文化发展，为新时代越南文化的复兴和发展做出贡献。（完）