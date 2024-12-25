越南发展环保领域生物工业

越南政府副总理陈红河2024年12月24日签发关于批准至2030年环保领域生物工业发展方案的第1639号决定（1639/QĐ-TTg）。

该提案的总体目标是以可持续、友好的方式发展环保领域的生物工业，控制和改善环境质量并有效利用自然资源；增强本地区乃至世界环保领域生物技术研究、应用和做主的能力。

发展环保生物技术，做主核心技术

该提案的具体目标包括开展环保领域的生物技术研发，掌握核心技术，采用先进生物技术生产农林渔业生产与加工过程中的废弃物处理产品和医疗、生活和工业废弃物处理产品；至少增加10%工业规模生物制品生产企业和生物制品设备生产线；投资于人力资源和实验室基础设施，满足生物工业发展需求；完善相关法律文件和国家数据库。

为达到上述目标，该提案实现5个核心任务，包括发展服务于环保领域生物工业的科技；增强生物技术发展潜力，促进环保领域的生物工业；制定和完善促进环保领域生物工业发展的法律法规、机制和政策体系；环保领域生物技术领域的国际合作；提高人们对环保领域生物技术的认识。

优先发展能源回收技术和废物回收利用

该提案将研究在农林渔业生产与加工过程废弃物处理产品的生物技术和设备；医疗废物处理产品；工业和生活废弃物处理产品，优先考虑能源回收技术和废物再利用。接收世界生物工业先进国家的新技术和新设备生产线，大规模发展环保领域的生物技术。

此外，重点发展具有环境处理竞争力的生物制品技术应用企业，优先考虑废物回收技术；同时，促进企业接收、掌握和传播世界先进国家现代生物技术等。（完）