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越南参加2024年印度北方邦国际贸易展览会
贾格迪普·丹卡尔在致开幕词时强调，北方邦不仅是印度的心脏，也是印度的经济引擎。北方邦正在快速发展，化挑战为机遇，正在崛起成为全球贸易和投资中心，将越南选为今年展览会的伙伴国将进一步巩固本次活动的国际地位。
贾格迪普·丹卡尔同时高度评价越南是东南亚地区国内生产总值（GDP）令人瞩目的国家。
他指出，来到此展，参观者将有机会体验印度和越南丰富多样的文化。来自印度各地，特别是北方邦的游客将能够品尝越南的地道风味，为巩固双方关系做出贡献。
约吉·阿迪亚纳斯在开幕式上发表讲话时高度评价越南以伙伴国的资格参加此展，强调越南对区域内贸易与投资活动参与度日益提高。
开幕式结束后，约吉·阿迪亚纳斯会见了越南驻印度大使阮青海和越南企业家代表团。他强调，越南之所以被选为伙伴国是因为越南与北方邦有许多相同之处，双方旅游、制造业、纺织品出口、电子、辅助工业等领域合作潜力巨大，双方中小型企业数量多等。他同时希望进一步深化与越南在这些领域上的合作关系。
阮青海介绍了越南与北方邦乃至越印两国之间合作前景并透露，越南山河集团有意赴北方邦了解投资商机。
同日，越南驻印度大使馆商务处举行了电子商务座谈会。
值此机会，越南企业代表团已大力推广越南农产品、加工食品、纺织品、鞋类等拥有优势的出口产品。此外，越南航空公司（Vietnam Airlines)、越游公司（Vietravel）、Vinpearl公司等服务公司也希望合作开通新航线，加大越南旅游推广力度等。
特别是，越南丝绸协会也首次在印度举行贸易促进活动。（完）