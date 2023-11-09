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越南参加2023年英国伦敦世界旅游展
越南企业的展位向参观者介绍了丰富的旅游产品。如：豪华的越游火车旅游线路、下龙水上飞机旅游线路、邮轮、生态旅游、会奖旅游、医疗旅游、体育旅游、文化旅游、美食旅游和教育旅游等各种旅游服务。
参展的越南企业包括许多大型的旅游企业，如：越南西贡旅游总公司(Saigontourist)、越南航空公司、 DMC集团等。他们在展会上举行了各项旅游推广和对接活动，吸引了英国和国际旅游企业以及参观者的关注。
越南在近年来连续获得世界旅游奖的多个奖项，例如：“世界最佳遗产目的地”、“世界最佳高尔夫目的地 ”、“亚洲最佳文化目的地”、“亚洲最佳自然景观、文化、美食和可持续发展目的地”等世界旅游大奖。此外，越南的许多目的地获猫途鹰、电讯报、CNN、BBC、旅游频道等世界著名旅游网站和各大电视频道评选为世界领先目的地。
据越南统计总局的数据，2023年前9月，越南接待国际游客量达近890万人次，是去年同期的4.7倍，超额完成2023年全年目标（800万人次）。
行内专家和各家旅游企业希望，凭借新签证政策的实施以及整个旅游业的努力，越南在2023年的国际游客到访量可达1000~1200万人次的目标。（完）