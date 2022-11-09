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越南参加2022年伦敦世界旅游博览会
作为世界旅游业最权威的活动之一，2022年伦敦世界旅游博览会（WTM）于11月7日至9日举行，吸引了来自182 个国家的约5000家旅游企业和超过5.1万名参观者。
除了因受新冠疫情影响无法举办的2022年和2021年外，越南已连续10多年参加WTM。今年，越南展位面积为250平方米，参展的有2023年越南国家旅游年主办地——平顺省，以及SaigonTourist、Vietravel、越南航空公司（Vietnam Airlines）等越南领先的旅游企业和航空公司。
越南通过此次博览会传递的信息是“在越南充分生活”（Live fully in Vietnam），意在传播越南国家、越南人和越南文化的魅力，吸引国际游客回到美丽的越南，充分享受在越南的每一刻。
越南展会介绍了越南海滩旅游、文化旅游、自然探索旅游、美食旅游、家庭旅游、健康旅游等丰富多样产品，推广越南各旅游城市的形象。
在展会活动框架内，越南旅游总局举办了推广越南旅游业的国际新闻发布会，吸引了各新闻机构、旅游企业、国际人士和博览会参观者的参加。
在新闻发布会上，越南旅游总局局长阮重庆表示，在新冠肺炎疫情之前，越南的旅游业在国际游客人数和旅游营业收入方面都取得强劲的发展。据世界旅游组织（UNWTO）的评估，越南是世界上旅游增长最快的国家之一，2015-2019年间国际游客平均增长率达近23%，其中欧洲是越南旅游业最重要的客源市场之一，游客人数超200万人次，占越南国际游客到访量的12%。
近年来，越南在自然、文化、美食、遗产和高尔夫目的地以及可持续发展方面连续荣获世界旅游奖（WTA）。越南的许多目的地已被Trip Advisor、Telegraph、CNN、BBC、Travel Channel等世界著名旅游网站和电视频道评为世界顶级目的地。
越南驻英国大使阮黄龙在新闻发布会上发表讲话时指出，经济发展迅速、充满活力、积极融入国际、自然风光秀丽、饮食文化丰富的越南是世界上具有吸引力的目的地。阮黄龙大使呼吁英国等国际游客和企业来到越南旅游，同时考察越南的经商环境，寻找合作商机。（完）
除了因受新冠疫情影响无法举办的2022年和2021年外，越南已连续10多年参加WTM。今年，越南展位面积为250平方米，参展的有2023年越南国家旅游年主办地——平顺省，以及SaigonTourist、Vietravel、越南航空公司（Vietnam Airlines）等越南领先的旅游企业和航空公司。
越南通过此次博览会传递的信息是“在越南充分生活”（Live fully in Vietnam），意在传播越南国家、越南人和越南文化的魅力，吸引国际游客回到美丽的越南，充分享受在越南的每一刻。
越南展会介绍了越南海滩旅游、文化旅游、自然探索旅游、美食旅游、家庭旅游、健康旅游等丰富多样产品，推广越南各旅游城市的形象。
在展会活动框架内，越南旅游总局举办了推广越南旅游业的国际新闻发布会，吸引了各新闻机构、旅游企业、国际人士和博览会参观者的参加。
在新闻发布会上，越南旅游总局局长阮重庆表示，在新冠肺炎疫情之前，越南的旅游业在国际游客人数和旅游营业收入方面都取得强劲的发展。据世界旅游组织（UNWTO）的评估，越南是世界上旅游增长最快的国家之一，2015-2019年间国际游客平均增长率达近23%，其中欧洲是越南旅游业最重要的客源市场之一，游客人数超200万人次，占越南国际游客到访量的12%。
近年来，越南在自然、文化、美食、遗产和高尔夫目的地以及可持续发展方面连续荣获世界旅游奖（WTA）。越南的许多目的地已被Trip Advisor、Telegraph、CNN、BBC、Travel Channel等世界著名旅游网站和电视频道评为世界顶级目的地。
越南驻英国大使阮黄龙在新闻发布会上发表讲话时指出，经济发展迅速、充满活力、积极融入国际、自然风光秀丽、饮食文化丰富的越南是世界上具有吸引力的目的地。阮黄龙大使呼吁英国等国际游客和企业来到越南旅游，同时考察越南的经商环境，寻找合作商机。（完）