越南参加2022年中国香港书展

越通社驻香港记者报道，第32届香港书展由香港贸易发展局主办，是纪念香港回归中国25周年的系列活动之一。今年书展主要展销中国香港和中国大陆各图书公司、出版社和媒体单位的产品。此外，组委会还为越南、老挝、柬埔寨、缅甸、文莱等国家设置了展位。



虽然越南企业没有直接参展，但越南驻中国香港总领事馆和商务处仍在展会上设置了“越南空间”，展示具有浓郁民族文化特色的图书、照片和实物等。越南通讯社的《越南画报》（英文版）和《越南画报》(中文版)等刊物也在展会上展示。



越南驻中国香港总领事范平潭在接受越通社记者采访时表示，此展是香港的特色活动，活动涉及教育、文化、贸易等领域。今年由于香港仍在实施防疫措施，没有外国企业参展，但展会的气氛依然十分热闹。



越南驻中国香港商务处代表武氏翠表示，越南的展位得到了诸多香港读者的关注。通过多年的参展，武氏翠看出，香港读者很想了解越南有关文化、历史、特别是饮食方面的信息。趁此机会，越南商务处也希望推广越南风土人情，介绍在越经营投资的商机等。



在香港回归中国25周年之际，2022年香港书展的年度主题为“历史文化·城市书写”，旨在从不同角度推介与该主题相关的优秀作者及作品，与书迷们一同探索香港城市的历史文化。（完）