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越南参加联合国维和行动10周年纪念活动举行
邓黄江大使强调，近10年来，越南维和部队为联合国维和行动作出了重要贡献，赢得了联合国领导和各国政府和人民的高度评价。该成果肯定了越南党、国家的正确路线，为胜利实现独立自主、国际关系多边化多样化的路线作出了贡献，助力提升越南作为联合国和国际社会积极成员的地位和作用。
邓黄江大使强调，维和政策成功实施得益于党和国家高级领导人的支持和指导，以及有关部门尤其是国防部、公安部、外交部的密切配合。特别是，凭借其在履行任务过程中的努力、牺牲、本领和创造力，直接参与维和行动的单位和个人为传播越南人民武装力量“来自人民、为人民服务”的形象和价值观做出了贡献。
武官阮德军大校强调，将继续努力完成党和国家交给的任务。 梁长荣上校和阮海玉中校代表国防部和公安部维和官兵表达了代表越南加入联合国“蓝盔”部队的情感和自豪感。
在庄严的气氛中，与会代表默哀一分钟，缅怀在履行维和任务过程中牺牲的军官和维和人员，包括越南人民军中校杜英中校。
联合国第一个维持和平特派团成立于1948年5月29日。当时，安理会授权向中东地区部署联合国军事观察员,成立联合国停战监督组织,负责监督以色列与其阿拉伯邻国的停战协定。 从此，每年的5月29日成为联合国维和日。 过去75年，来自125个派遣国的超过200万维和官兵在71个联合国维和特派团中服役，其中3000多人在执行任务时牺牲。
2024年标志着越南参与联合国维和行动的10周年。从此以来，越南共派遣了越南人民军和越南人民公安共800余名维和人员前往联合国特派员执行维和任务。（完）