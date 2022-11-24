新闻
越南参加在印度尼西亚举行的第11届东亚地方政府会议
会议共设2场讨论会，主题分别为“在新冠肺炎疫情背景下促进当地产业发展”和“在新冠肺炎疫情背景下促进区域旅游业发展”。
富寿省人民委员会副主席潘仲晋在会议上表示，尽管受新冠肺炎疫情影响， 2021年富寿省出口额仍达82亿美元，同比增长77%。今年前10个月，全省货物出口额超过100亿美元，同比增长近60%，是越南出口贸易十大省份之一。
潘仲晋介绍，富寿省地理位置优越，拥有7个工业区和26个产业集群，吸引180 家外资 企业。今后，该省将重点发展工业、旅游业、服务业和绿色经济产业，致力成为越南北部丘陵地区和山区的领先发展省份。
承天顺化省人民委员会主席阮文方在会议上介绍了该省文化旅游的发展优势。据介绍，承天顺化省获联合国教科文组织承认的物质和非物质文化遗产和文献共有7个。顺化市被称为越南的“节日之城”，该市每年约有60多个节日，是越南重要的文化、旅游中心。该省提出了到2030年在文化、旅游和专业医疗方面成为东南亚主要中心以及全国主要科技、教育培训中心等目标。
阮文方希望东亚各国政府和地方为越南航空公司开通至该省富牌机场的新航线创造条件。同时合作推广旅游形象，支持旅游振兴，加强人文交流等。他强调，承天顺化省将为投资者前来投资创造更有吸引力的投资环境。（完）