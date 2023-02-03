越南参加在印尼举行的东盟国际旅游博览会

在从2023年2月2日至5日在印度尼西亚（印尼）日惹（Yogyakarta）市举行的2023年东盟旅游论坛和东盟国际旅游博览会 （TRAVEX）期间，越南通过题为“越南—永恒的魅力”的标志和“充分享受在越南的每一刻”的宣传活动，传达越南旅游的形象、定位和信息。

东盟国际旅游博览会是2023年东盟旅游论坛框架内最重要的活动之一，吸引了国际合作伙伴、企业和游客的关注。博览会包括多项精彩活动，如：旅游产品展示、推介；买卖双方会面；专题研讨会等。

设在东盟国际旅游博览会的越南旅游馆面积为 54 平方米，传达了邀请游客到越南享受完整而有吸引力的体验的信息。出现在展位上的图像将在博览会的所有活动中始终如一地展示。尤其是关于2023年平顺省国家旅游年的宣传活动将成为重头戏。

这是旅游业推广越南—完全开放、随时愿意接待游客、具有吸引力的旅游目的地的机会；同时，支持旅游企业与合作伙伴和市场重新建立联系，为促进旅游业复苏做出贡献。

总部设在雅加达的某家旅游公司代表哈南·罗麦（Hanan Romyah）先生接受越通社驻雅加达记者的采访时表示，他曾多次到越南，对越南旅游展位很感兴趣，因为这个“S”字形的国家与印尼是近邻，在文化上有很多相似之处。哈南先生指出，越南旅游潜力巨大，两国应开通更多直飞航线，方便游客出行。

2023年东盟旅游论坛主题为《东盟：精彩目的地之旅》（ASEAN: A Journey to Wonderful Destinations）。论坛框架内将举办若干重要活动，如： 第二十二届东盟 3旅游部长会议；第九届东盟—印度旅游部长会议；第二届东盟—俄罗斯旅游部长会议；第五十七届东盟国家旅游组织会议；第四十二届东盟 3国家旅游组织会议；第二十九届东盟 印度国家旅游组织会议；第十三届东盟—俄罗斯旅游磋商会议；东盟旅游奖颁奖典礼；东盟旅游部长新闻发布会及多项会外活动。（完）