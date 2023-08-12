越南参加中国香港首届东盟电影节

首届东盟电影节（AFF）将于2023年8月4日至19日在中国香港特别行政区举行。 本届电影节由香港-东盟协会、东盟各国驻香港总领事馆，以及多个合作伙伴携手举办。

越通社驻香港记者报道，举办这一文化事件的目的是通过影片中的故事向香港观众介绍东盟共同体的文化、风俗习惯等多元之美，同时帮助观众深入了解东南亚文化，促进东盟与香港两地文化交流和经济互联互通。

本届电影节放映印度尼西亚、柬埔寨、泰国、越南、老挝、马来西亚、文莱、新加坡等东盟八个国家的14部作品。越南导演丁俊武指导的《阿燕的一生》和导演维克多·武指导的《绿地黄花》是越南参加本届电影节的两部电影作品。

首届在香港的东盟电影节为期两周，一系列来自东南亚的精选电影将分别于M 戏院、亚洲协会麦礼贤剧场及The sky（奥海城）放映。

越南驻香港总领事范平谈在接受越通社驻香港记者采访时表示，越南参加本届电影节旨在推进文化外交工作，宣传国家形象，使国际友人更加了解越南，从而促成来到越南参观和进行经商的意向。

值此9·2越南国庆节即将到来之际，越南驻香港总领事馆将举行一系列外交、文化、商务活动，向世界宣传越南，加强越南与世界的互联互通。值得一提的是，越南一个大型艺术团将赴香港为这里的观众演出。（完）