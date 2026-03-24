越南原子能发展战略：推动科技成果转移 强化实践应用能力

越南政府副总理阮志勇近日签发关于批准《到2035年和平利用原子能发展与应用战略和展望2050年》（以下简称《战略》）的第 438/QĐ-TTg 号决定。该战略的总体目标之一是扩大辐射和放射性同位素在各经济技术领域的应用。



越南科学技术部原子能研究院院长陈志成强调，在实施《战略》的过程中，该研究院及其下属单位继续发挥其优势，推动原子能发展与应用，有效服务于经济社会发展目标。在新发展阶段，该研究院要求河内辐照中心加大研究力度，建设现代实验室和先进加速器系统，注重高素质人力资源培训，以促进技术转让并开展应用价值高的研究。



陈志成强调了原子能在日常生活中应用的重要性，他要求河内辐照中心未来对出口到美国的新鲜水果进行辐照处理，大力推动辐射技术、加速技术与电子技术的应用，研究与制造服务于医疗卫生和生活领域的放射性药物。



宁顺二号核电站项目建于庆和省永海乡泰安村。图自越通社

河内辐照中心主任潘越强强调，该中心将重点开发人工智能等新技术，扩大加速器放射性药物的研究与生产，同时加强国际合作，逐步把握世界先进技术，创造利用原子能的产品，为国家经济社会发展事业提供服务。近年来，该中心已在食品保鲜、医疗和农产品出口等领域成功应用辐照技术。



在核医学领域中，18F-FDG及放射性药物Vinatom-FDG已正式获得流通许可，并试用于癌症早期诊断，为满足患者的诊疗需求作出了重要贡献。



越南科学技术部原子能研究院前副院长、越南原子能协会副主席阮二田强调了原子能在工业、农业、医疗和环境等领域对可持续发展的重要作用。



他表示，为实现《战略》和国家发展目标以及国际承诺，未来需进一步扩大并加强原子能的开发与应用。该协会继续为党和国家关于原子能开发与应用并确保核安全的政策提供参谋意见。（完）