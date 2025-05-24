越南原国家主席陈德良吊唁仪式在国家殡仪馆举行

从一大早，党、国家、国会、政府、越南祖国阵线各部委、武装力量和众多首都市民和其他省市人民群众怀着无比沉痛的心情齐聚越南国家殡仪馆，出席为党和民族革命事业奉献一生的原国家主席陈德良的吊唁仪式。



陈德良同志的灵柩停放在最庄严的位置，灵柩上覆盖着国旗。国旗上放置黑丝带，丝带上写道“沉痛哀悼原越共中央政治局委员、原越南社会主义共和国主席陈德良”。



在庄严肃穆的气氛中，在越南国葬哀乐《烈士之魂》的音乐声中，7点整，原国家主席陈德良吊唁仪式开始。



以越共中央总书记苏林为团长的越共中央委员会代表团怀着无限悲痛的心情向陈德良同志表示哀悼

以越共中央总书记苏林为团长的越共中央委员会代表团怀着无限悲痛的心情向陈德良同志表示哀悼，并向其家属表示慰问。



其后，越共中央政治局委员、国家主席梁强率领的国家主席代表团，越共中央政治局委员、政府总理范明政率领的政府代表团，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏率领的国会代表团，越共中央政治局委员、祖国阵线中央委员会主席杜文战率领的祖国阵线中央委员会代表团，中央司法改革指导委员会代表团，中央军委和国防部代表团，中央公安党委和公安部代表团向陈德良同志表示深切哀悼，并向其家属表示慰问。



各代表团花圈飘带写着：“沉痛悼念陈德良同志”。



原越共中央总书记农德孟，原国家主席阮明哲、张晋创，原政府总理阮晋勇，原国会主席阮生雄、阮氏金银等原党和国家领导人前来吊唁陈德良同志。



现任和前任党、国家和越南祖国阵线领导绕行陈德良同志灵柩一圈，向一位尽心尽力、负有责任为党和国家的革命事业作出了巨大杰出贡献的陈德良同志告别。



各宗教组织前来吊唁陈德良同志。图自越通社

同一时间，原国家主席陈德良吊唁仪式在胡志明市统一大会堂和陈德良同志老乡广义省军事指挥部T50会堂举行。



陈德良同志追悼会于2025年5月25日7时时在国家殡仪馆举行。安葬仪式于当天15时在广义省德普市普庆乡陵园举行。



陈德良同志，原越共中央政治局委员、原越南社会主义共和国主席、原国防与安全委员会主席，1937年5月5日生。籍贯：广义省德普县（现德普市）普庆乡。住址：河内市巴亭郡柳佳坊万福街298号。



在一段时间患重病，尽管党、国家、众多教授、医生全力救治，家庭精心照料，但由于年事已高、病情严重，同志已于2025年5月20日（即乙巳年四月二十三日）22时51分在私宅逝世，享年88岁。



在五十多年从事革命生涯中，陈德良同志为党的光荣事业和民族的革命事业作出了巨大贡献。陈德良同志曾获党和国家授予金星勋章、65年党龄纪念章，以及多项勋章、奖章和其他崇高荣誉称号。（完）

