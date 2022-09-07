越南印尼海军联合演习和交流活动圆满结束

越南人民海军某旅旅长阮文同上校赴金兰港欢迎CODEX 22B-I海军代表团。在为期12天的任务中，012-李太祖号舰和越南人民海军代表团在印度尼西亚巴淡岛与印尼海军进行联合演习。联合演习主要包括编队运动、空中拍摄、海上补给、防溺水救援、故障处理等内容。印尼海军KRI Bung Tomo 357号舰和HS 1311直升机参加联合演习。在此期间，双方还参加了体育交流、文艺交流等活动。据CODEX 22B-I总结报告，越南人民海军代表团此次印尼之旅取得圆满成功，达到既定目标和要求。越南海军4区副参谋长、CODEX 22B-I代表团团长阮文银大校表示，此次印尼之旅取得的成功证明越南海军的正规和专业性以及与外国海军协同训练和指挥的能力，有助于增进越印尼两国海军及军队之间的相互了解、互信和友好合作关系，提高协同应对海上安全挑战能力；本着理解、尊重各自主权权利、管辖权和正当利益的精神，维护两国毗邻海域的和平、稳定，促进合作与发展等。（完）