越南卫生行业不断发展并取得显著成果

经过 71 年的建设和发展，越南卫生部门取得了显著进步，促进了科学研究，应用了现

 

越南交警使用双层卧铺客车实地评估山区交通安全状况

据越南公安部交通警察局的消息，该局将同相关部门和单位对在4D号、4E号、6号和12号国道行驶双层卧铺客车，实地调查与评估当地交通安全状况。该计划预计将于3月9日起正式实施。
