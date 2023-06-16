越南占族人制陶文化艺术遗产成为全人类共同财富

6月15日晚，联合国教科文组织 “占族陶艺急需保护非物质文化遗产名录”证书授予仪式暨2023年宁顺省葡萄及葡萄酒节开幕式在宁顺省潘郎—塔占（Phan Rang-Tháp Chàm）市4.16广场隆重举行。

越南国家主席武文赏，越共中央书记处书记、中央宣教部部长阮仲义，越共中央委员、越南政府副总理陈红河和部分中央部委及地方领导一同出席上述活动。

越南政府副总理陈红河在联合国教科文组织 “占族陶艺急需保护非物质文化遗产名录”证书授予仪式上致辞时强调，联合国教科文组织将占族陶艺列入急需保护的非物质文化遗产名录肯定了越南民族在世界文化遗产中的文化特色。从此以后，越南占族人的制陶文化艺术遗产成为了全人类的共同财富。

至于宁顺省葡萄及葡萄酒节，陈红河副总理认为，举办葡萄及葡萄酒节就是推崇当地农民、企业家和科学家的机会，同时也是交流和分享合作商机、将宁顺葡萄及葡萄酒品牌推向国内外市场的平台。随着时间的推移，葡萄及葡萄酒节将成为宁顺这片土地和人民的典型文化特色。

值此之际，陈红河副总理感谢国际友人所给予的宝贵合作与帮助，使越南传统文化价值得以保存、传播，并融入人类文化大河流。

按计划，联合国教科文组织“占族陶艺急需保护非物质文化遗产名录”证书授予仪式暨2023年宁顺省葡萄及葡萄酒节于今年6月13日至18日举行。在此期间，许多地方级文化、体育和旅游活动将陆续登场。

此前，6月15日下午，越南国家主席武文赏探访了宁顺省宁福县福民镇宝竹（Bàu Trúc）陶瓷村——东南亚地区最古老的手工艺村，会见了村里制陶艺人和村民。国家主席武文赏了解村民的收入和生活水平；表示希望村民继续保护与弘扬特有的文化特色，尤其是保护和弘扬占婆陶器的价值，从而为肯定民族传统文化价值做出贡献。

宝竹村（占婆语： Palei Hamu Craok）分为宝竹和十二号等两个街区，共有 1286 户，人口 5871 人。宝竹村的淘器是完全手工制作的。这里也是吸引大量国内外游客前来参观、购物、体验手工陶艺的地方。（完）