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越南南非建交30周年：为致力于发展合作伙伴关系创造新动力
黄士强表示，30年来，两国关系在党际、国家和民间交流等渠道呈现良好发展势头，加强多领域的合作并取得良好成果。
在政治领域，两国保持良好、信任、密切的双边关系，两国高层互访频繁，有助于保持和巩固互信，互相交换和分享经验，为双方各部门、团体、地方和企业的具体合作指明方向。越南与南非已在联合国、不结盟运动、南南合作等重要多边框架保持良好配合和互相给予支持。最近，越南已积极推动，为南非于2023年7月被正式承认为东盟领域/行业对话伙伴做出贡献，为南非加强与东南亚的关系和渗透该地区市场创造机会。南非已支持越南2022年成为非盟的观察员国。特别，最近，南非作为金砖国家组织轮值主席国已邀请越南参加于今年八月举行的金砖峰会扩大会议，充分体现双边良好关系和重视越南的地位和作用。截至目前，南非是越南在非洲的唯一发展合作伙伴。
经济合作方面，两国经济关系呈现良好发展势头。约15年来，双边贸易已增长超5倍，从2007年的1.92亿美元提升至2022年的近13亿美元。特别，在新冠肺炎疫情爆发期间，双边贸易往来仍保持稳定，表明两个经济体货物互换结构较为稳定，拥有互补性。越南对南非出口电话及配件、纺织品服装、鞋靴、农产品等主要产品，并从南非进口水果、木材、矿产和化学品等产品。
两国在国防、安全、维和、野生动物和生物多样性管理、科技和创新、高等教育、司法、旅游、打击野生动物贸易犯罪等其他领域的合作也获双方关注展开。
黄士强大使表示，为逐步提升关系，尤其是经济方面的关系取得务实效果，需坚持和下决心推动各领域的合作。
第一，需加强代表团，特别是高层互访，形式更丰富多样；发挥好在各多边场合的磋商、配合和合作机制，不断公布政治互信。加强两国个部门、地方和企业之间的务实、更有效合作；深化两国人民之间的互相了解。
第二，集中选择双方拥有优势和需求、拥有互补性的领域，从而集中深化互利合作。
第三，需继续提高越南南非政府间伙伴论坛，越南南非联合贸易委员会和其他专业合作机制的运行效果。特别关注核查、更新、谈判和签署涉及各领域的双边合作文件，确保可行性和切实性。
黄士强大使同时还介绍庆祝两国建交30周年系列活动。2023年内，两国将在国内和对方国家举行许多建交系列庆祝活动，为推动双边关系做出贡献，如南非越南日（9月）、越南南非经济合作座谈会等。特别，预计越南国家副主席武氏映春即将对南非进行正式访问。此次访问恰逢两国纪念建交30周年之际进行，拥有许多意义，有助于进一步密切两国传统友好关系，为双方推动务实、有效合作注入动力。（完）