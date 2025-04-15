越南南方解放50周年系列庆祝活动将在全国各地举行

文化体育旅游部12个单位的约1500名演职人员将参加庆祝越南南方解放、国家统一50周年系列艺术特色活动。这些活动在4月和5月在全国各地举行。



文化体育旅游部表演艺术局局长阮春北14日在新闻吹风会上如是表示。



阮春北表示，为庆祝2025年南方解放、国家统一50周年，文化体育旅游部下属各艺术单位将举行系列艺术特殊活动，具体：



越南歌剧院将举行“跟随胡伯伯的岁月”艺术活动，将演出两个剧目《胡伯伯的橡胶凉鞋》和《不眠之夜》（4月17日至27日）；越南交响乐团4月21日将在河内大剧院举行“纪念国家统一50周年特别音乐会”，日本著名指挥家本名澈次(Tetsuji Honna)倾情加盟。本次音乐会融合了历史的豪情与当代文化交流精神，国际钢琴奇才阮越中也将参与演出。



越南歌舞剧院将于4月25日在河内妪姬艺术中心举办民族交响音乐会《胜利之歌》。越南马戏联合会将于4月25日至5月4日编排和演出艺术特别活动《祖国统一日》。越北民间歌舞剧院将表演《越南凯歌响彻》（4月30日在顺化市）和音乐剧《走向太阳》（2025年4和5月期间在太原、谅山、高平等省份巡演）。

越南改良剧院将于2025年4月18日至20日在老街省新马街县举行《边境之旅2025》艺术活动。该特别艺术活动是结合改良剧、音乐演唱，并与老街边境地区的人民与战士互动交流。



越南当代艺术剧院将于4月27日在河内大剧院举办《长山回忆》音乐晚会。2025年4月，越南歌剧舞剧院（VNOB）、越南年轻剧院、越南嘲曲剧院、越南木偶剧院、越南丛艺术剧院也将在全国北中南三地举办多场精彩艺术演出，服务大众。



阮春北表示，除了展现1975年春天大捷的意义、地位和价值之外，各艺术单位艺术演出活动还旨在保护和弘扬优秀传统文化艺术，结合旅游发展，宣传推广越南传统艺术形式，吸引国内外游客；同时增强全国大团结，胜利实现国家在新时代发展中的各项目标。（完）