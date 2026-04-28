越南南方解放、国家统一51周年纪念活动在澳门举行

越南驻香港兼驻澳门总领事黎德幸在活动上发表讲话时强调，1975年春季大捷是一曲不朽的英雄凯歌，标志着30多年抗战胜利结束，开启了民族独立、国家统一与发展的新时代。她表示，过去一年里，旅居澳门越南人协会持续开展了丰富多样的普法宣传、文化交流、文艺和慈善活动。文艺活动趋向专业化，为推广越南文化特色作出了积极贡献，旅居澳门越南人社群的声誉和地位也在不断提升。



黎德幸表示，旅居澳门越南人社群在自然灾害发生时生命与财产安全保障、法律意识、文化活动、社会福利等方面得到了当地政府的大力支持。在她看来，若澳门进一步放宽对越南公民的签证政策，将有助于推动旅游业与经济向前发展。

代表们向国旗敬礼。图自越通社

旅居澳门越南人协会主席杨忠德强调，此次纪念活动是旅澳越南同胞追溯根源、增强团结、构建强大社群的重要契机。经过4年的发展，协会已成为侨胞们的“共同之家”，不仅发扬侨胞们互助友爱精神，也有助于向当地推广越南文化特色。



旅居澳门越南人协会慈善委员会主任阮氏达表示，这是重温民族历史、展现越南人民自豪感的重要时刻。她指出，协会各项活动正日益规范有序地开展，积极宣传当地法律法规，并本着“不让任何人掉队”的精神为困难群体提供支持与帮助。



在旅居澳门越南人协会乂安分会会长高文延看来，纪念活动让远离家乡的同胞们有机会欢聚一堂，共同心系祖国，并加强各分会之间的团结。



纪念活动庄重而温馨的氛围，唤起了每一位身在异乡的游子对故乡的深厚感情以及传承民族优良传统的强烈愿望。（完）