越南半导体行业将实现强劲发展

世界半导体市场规模高达数千亿美元，越南正在大力提高其在全球供应链中的地位。

越南吸引世界最大芯片制造商

根据 Custom Market Insights 于2023年8月上旬发布的市场研究报告显示，2022 年全球半导体芯片市场规模和收入估值约为5800亿美元，预计2023年将达6345亿美元，2032年该数字将达约 1.124万亿美元。

彭博社的数据显示，越南对美国的芯片出口额从2022年2月的3.127亿美元增加到2023年的5.625亿美元，在美国市场份额达11.6%，仅次于马来西亚和台湾（中国）。由此可见越南在该行业的巨大潜力和机遇。

越南在全球供应链中的潜力吸引了世界最大的芯片制造商。英特尔10多年前已在越南设立了投资总额超过10亿美元的全球最大芯片组装、封装和测试厂。

世界最大半导体产业集团Amkor Technology（总部位于美国亚利桑那州）在越南北宁省建立的工厂将于2023年10月投产，投资总额达16亿美元。

三星计划在越南生产半导体零部件。其中三星电机太原工厂的倒装芯片球栅格阵列试生产完成后，预计将于2023年底进行量产。

加强越南半导体行业地位的战略

FPT集团成员公司FPT IS总裁兼FPT Semiconductor总裁陈登和接受媒体记者采访时表示，越南能增强其在全球半导体供应链中的地位，从长远来看，可以成为东南亚版的“硅谷”。

越南半导体行业面临的一大挑战是信息技术工程师的短缺。

路透社援引一位业内专家的话报道称，越南只有5000至6000名接受过芯片领域培训的硬件工程师，而预计今后5年内的需求量将达2万名，未来十年将达5万名。

为半导体行业培训约3万至5万名人员和专家是越南政府到2030年半导体行业人力资源发展方案中的一部分。陈登和表示，FPT将根据这一方案的人力资源开发计划，培训1万名半导体工程师。

近日，为半导体设计和制造行业提供工具和服务的电子设计自动化（EDA）公司Synopsys与国家创新创意中心（NIC）签署了关于越南微芯片（IC）设计人才发展的谅解备忘录。

在越美全面战略伙伴关系联合声明中，双方认识到越南成为半导体产业的巨大潜力，美国政府将为越南半导体市场发展提供200万美元的赞助。

上述举措表明，越南正在大踏步地提升其在价值数千亿美元、不断增长并影响到生活方方面面的产业中的地位。（完）