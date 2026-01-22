越南十四次大：越南成为地区外交“支柱”和重要经济“引擎”

在地区地缘政治形势持续动荡的背景下，越南正强势崛起，成为维护稳定、推动东盟内部深度合作的关键力量。马来西亚泰莱大学国际关系高级讲师朱莉娅·罗克尼法德博士在吉隆坡接受越通社记者采访时表示，越南不仅是重要的生产中心，更是整个地区稳固的外交支柱。

她指出，自1995年加入东盟以来，越南通过大力发展出口导向型产业并保持稳固的社会稳定，实现了令人瞩目的转型，成为全球供应链中不可或缺的一环。

越南深度融入国际供应链网络，形成了显著的竞争优势。凭借合理的生产成本和可靠的供给能力，越南被预测将比包括马来西亚在内的周边国家更有效把握发展机遇。经济上的成功不仅带来繁荣，也为巩固民众对国家领导的信心奠定了重要基础，从而在外部挑战面前保持社会凝聚力和内部稳定。正是以人民利益为中心的发展取向，帮助越南构建了社会共识，为更加自信的对外决策提供了动力。

在政治层面，罗克尼法德博士认为，越南通过成功举办多项重要外交活动，进一步巩固了其国际声誉。这些成果凸显了越南对外政策的多边化、多样化取向，以及长期维系战略伙伴关系的能力。尤其是越南坚持不干涉内政原则、在地区冲突中保持中立立场，使其成为值得信赖的合作伙伴，并在东盟内部寻求共识方面发挥着关键作用。

展望未来，她认为，越南在构建东盟共同安全框架方面的作用有望进一步扩大，涵盖从灾害管理到保护关键海上通道等领域。依托坚实基础，越南可为建立区域内指挥协调机制、应对传统与非传统安全威胁作出重要贡献。

在越马双边关系方面，两国在维护东海及马六甲海峡利益方面具备开展海上安全合作的广阔空间，双方战略关切相近、民间交往密切，为深化合作提供了良好条件。

罗克尼法德博士对越南持续保持发展势头、充当地区 “稳定锚”的作用寄予厚望。同时，越南也被期待积极推动东盟内部的基础设施与金融互联互通项目，如本币跨境支付和数字货币联通，以减轻外部政策冲击。

她强调，凭借扎实的经济实力和不断提升的外交地位，越南正迎来重要机遇，有望在新阶段进一步彰显影响力，引领整个东盟共同体的国际融合进程。（完）