越南医生节：迈向母婴保健的全面愿景

近年来，通过各项决议、战略及国家目标计划，疾病预防以及母婴保健工作持续受到党和国家的高度关注。



在资源有限、自然灾害、疫病以及经济社会波动产生深远影响的背景下，医疗卫生行业仍出色完成了各项基本保健指标，逐步完善体制，扩大服务覆盖范围，并制定了至2035年的长期发展战略。



完成母婴保健目标



2025年是在特殊背景下完成五年经济社会发展计划（2021-2025年）的一年。在全球范围内，新冠疫情后的复苏进程缓慢，而通货膨胀、局部冲突及地缘政治不稳定，显著削弱了对医疗卫生领域的投资资源。



尽管面临诸多挑战，但医疗卫生行业已基本完成了关于生殖健康及母婴保健的核心指标。在完善体制的同时，各项专业解决方案也得到了强力部署。



在营养领域方面，5岁以下儿童营养不良率大幅下降：体重偏轻型营养不良率从1998年的38.7%下降至2025年的9.6%，下降了近3倍；发育迟缓型营养不良率保持在17.8%的水平。



2025年标志着信息技术在医疗管理应用方面的强力转型。卫生部妇幼保健局与相关单位配合，在多个地区成功试点开展了“生殖健康信息系统”（eMCH）。该系统实现了个人诊疗数据的互联互通，并支持自动生成报告，有助于减轻医务人员的行政手续负担。



医生与村寨医务人员向少数民族同胞宣传生殖健康知识。图自越通社

消除医疗服务获取方面的差距



2021-2030 年阶段《国家行动计划》实施五年的评估结果显示，儿童照顾、教育及保护工作取得了许多积极且全面的成果。有关儿童的政策与法律体系正朝着进步、接近国际标准的方向不断完善，为更好地保障儿童基本权利做出了贡献。



卫生部部长陶红兰强调，对保护、照顾和提高人民健康工作的投资，正是对国家可持续发展的投资。因此，卫生部将继续加强与各部委、行业及国际组织的配合，开展各项重点方案，旨在降低死亡率，同时提高母婴生活质量。医疗卫生行业也将注重高效、安全地开展接种工作，确保扩大免疫规划（EPI）中的疫苗供应，让所有儿童都能得到足量、按时的接种。与此同时，将同步开展关于研究应用先进科学技术、推动数字化转型和信息技术应用的方案，旨在提高疾病预防及母婴保健、生殖健康方面的服务质量。



国会通过关于批准 2026-2035 年阶段医疗卫生、人口与发展国家目标计划投资主张的决议，被视为一项重要举措，体现了优先为该领域投入资源的强有力承诺。（完）