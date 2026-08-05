越南医生深夜出海 成功救治疑似脑卒中俄罗斯船员

FV医院8月4日通报，经近两周的系统治疗与康复训练，该患者已康复出院，目前身体状况稳定。



此前，2026年7月中旬，FV医院急诊与创伤科接到一家船代公司的紧急求助电话。初步信息显示，一艘正在国际航道航行的集装箱船上，一名俄罗斯船员突发半身瘫痪、肢体无力，高度疑似脑卒中。由于船上不具备脑卒中急救条件，且该船无法立即改道靠岸，院方与船代公司紧急商定，由该船继续航行至0号浮标——即国际航道与越南海域的交界点，在此将患者移交越南方医疗力量救治。



当晚，FV医院急救团队携带齐全的药品与急救设备，航行40多海里抵达0号浮标。在对患者状况进行评估后，双方一致决定立即将患者转运上岸，以接受进一步治疗。



患者CT检查结果显示，患者为右侧基底节区脑出血，血肿约30克。神经外科与脊柱外科主任陈良英表示，该病例处于保守治疗与手术治疗的临界状态。因此，医生团队未立即进行手术，而是优先稳定血压、控制脑水肿、密切监测病情进展，并通过多学科会诊选择最佳干预时机。



俄罗斯患者。图自越通社

三天后，患者接受手术，手术持续约90分钟。医生使用专用超声设备将血肿软化后吸出，从而最大限度减少对健康脑组织的损伤。



术后，患者意识清醒，术后一天即出现下肢运动恢复，上肢可进行简单抓握；至第三天，已能自行拿取轻物。经过近两周治疗与康复训练，患者于7月30日出院并返回俄罗斯，身体状况稳定。



出院时，患者Vakhitov Renat表示：“在海上生命受到威胁时，我很幸运得到医生出海登船救援并带回岸上治疗。我非常感谢医护团队不畏艰难，挽救了我的生命。”（完）