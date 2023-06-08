越南北部面临高达4350兆瓦的供电缺口

越南北部电力系统将面临约4350兆瓦（日均3090万千瓦时，最高可达5080万千瓦时）的供电缺口。越南工贸部6月7日下午向记者提供了上述信息。

电力监管局局长陈越和表示，截至2023年6月6日，北部6座大型水电站的大部分水库已降至死水位，其中2座水电站水库低于死水位。

截至2023年6月6日，可用的水电装机容量达3110兆瓦，仅达到装机容量的23.7%。

近段时间以来，在有关单位的努力下，火力发电厂的煤炭供应得到了保障。煤电厂有足够的燃料高效运行。但由于天气炎热，机组长期满负荷运行，使得发电设备无法稳定运行。此外，许多煤电厂的部分机组长期出现故障。

虽然煤炭供应得到基本保障，但截至2023年6月6日，北方煤电发电量仅达11934兆瓦，占总装机容量的76.6%。

500kV线路的电网负荷一直处于高位运行，存在着较大隐患。

北方电力系统可用容量（包括进口）仅达到17500 ~ 17900兆瓦（占装机容量的59.2%）。

然而，在接下来炎热的日子里，北方的电力需求可能达到23500~ 24000 兆瓦。因此，北方电力系统将面临约4350兆瓦的供电缺口（日供电缺口3090万千瓦时，最高可达5080万千瓦时）。

EVN副总经理吴山海表示，目前该系统的可用容量仅为17000兆瓦，在炎热的天气里，消费需求可达20000兆瓦以上。

为应对这种情况，国家负荷调度中心(A0) 根据工贸部第 34 号通知，将电力分配给北方电力总公司和河内电力总公司。这两个单位根据工贸部的指示，将电力分配到各省市。各地电力机构将根据优先顺序为客户进行分配。

越南电力公司总经理陈廷仁表示，从 4 月中旬到现在，EVN 在供电方面面临多方面的困难。 EVN 已汇报政府并得到政府和工贸部的及时指导。越南国有煤矿和工业集团确保了EVN燃煤电厂以及其他企业的煤炭供应。油气集团也增加了对燃气电厂的供气量，从而助力提高燃气电厂的产量。

陈廷仁表示，EVN尽量提供最好的保障，确保国家电力系统的安全运行。（完）