越南北部地区大年初三起十大春游节庆活动

春节假期期间，许多人从正月初三开始出行。初春各类传统节庆成为新年伊始富有意义的出游选择。到越南北部春游时，游客不可错过以下10个新春节庆活动。

栋多丘庙会是缅怀在抗击外敌中建立赫赫战功的越南民族英雄——光中皇帝的庙会。每年春节的大年初五，河内市的栋多丘庙会便热热闹闹地开庙，成为河内市最有特色的庙会，春节逛栋多丘已成为越南民众的传统习俗。

在河内市香山乡的香寺庙会是北部最著名的庙会之一，每年从农历正月初六至三月开庙。游客前往香寺时不仅能踏上朝佛之旅，还可泛舟于山水之间，尽览春日胜景。

伞圆山圣庙会源于越南各民族祭祀伞圆山圣的传统习俗，旨在保护和弘扬越南民族的精神文化价值。特别是，伞圆山圣庙会国家级非物质文化遗产证书授证仪式及开会典礼将在正会日（正月初十）举行。

碗山下田节于正月初五至初七在河南省仙山乡举行。这是传统下田开耕、祈愿风调雨顺、五谷丰登的传统节庆。

扶董天王庙会每年正月初六在河内市扶董乡举行，已被联合国教科文组织列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。扶董天王庙会为期三天举行，包括开光礼、迎驾礼、上香礼及进献竹花等传统仪式。

旺（Viềng）集市是唯一一个每年夜间举行的集市，已成为越南北部节庆中独具特色的文化盛事。每年正月初七下午，来自各地的游客涌向南定省务本乡的旺市。这是一年一度的“求福集市”。除了旺市外，游客还可以参加农历正月八日举行的耶府（Phủ Dày）庙会，这是崇奉越南仙女柳杏圣母（越南“四不死”之一）的庙会。

安子庙会自正月初十起至农历三月举行。游客们涌向广宁省安子，参拜山顶铜寺。今年，安子庙会开幕式首次在竹林文化中心举行。此外，在安子庙会框架内，还包括安子樱花梅花节和宝光寺春节庙会等。

林（Lim）庙会是北宁省的盛大庙会，每年正月十三在北宁省仙游乡举行。林庙会期间还举行武术比赛、摔跤比赛、象棋比赛、荡秋千游戏、织布比赛和煮饭比赛等。

南定省陈庙开印节是新春最大庙会之一，每年正月十一至十六举行。除了正月十四夜至十五日凌晨举行发印仪式外，还包括舞龙舞狮、嘲剧、唱歌筹、象棋比赛和摔跤比赛等活动。开印节是一个人文的文化习俗，通过祭祀天地祖先仪式表达对祖先的敬意和感激之情。

婆主库庙会每年正月十四在北宁市武宁坊古米村举行，吸引众多民众前来祈求财运。

北部传统新春庙会和节庆为人民和游客了解文化特色，参加各种庙会和节庆，对越南民族丰富的文化传统感到自豪提供机会。（完）