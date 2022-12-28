越南北部和清化省12月28日下午开始迎强冷空气

据越南国家水文气象预报中心的消息，12月28日凌晨开始，强冷空气将影响越南北部，其后影响北和中中部地区。越南内陆转东北风3级，沿海地区4-5级，甚至阵风6-7级。

受冷空气影响和在5000米高空风汇合，12月28日下午至夜间，越南北部和清化省等地区天气寒冷，山区出现严寒和低温灾害天气现象；从乂安到承天顺化等省份地区天气寒冷。此次强冷空气潮期间，北部和清化省最低气温为10-13摄氏度左右，北部山区6-9摄氏度，高山部分地区5摄氏度以下。从乂安到承天顺化等省份地区气温普遍为14-17 摄氏度。

12月27日夜间至12月29日，越南北部地区、清化省和乂安省将出现下雨天气和部分地区刮大风。 12月28日夜间至30日，河静省至广义省等地区将下雨，下中雨，局部地区出现降雨和刮大风。从12月28日下午至30日，越南北部和清化省地区出现寒冷天气，山区严寒。北部山区可能出现下雪和冰寒天气现象。

海上天气，12月28日中午开始，北部湾和从广治省至广义省海域有强东北风，强度6级、7-8级，浪高3-5米，北部湾地区浪高2-4 米，海上波涛汹涌。包括黄沙海域在内的东海北部海域出现东北风6级，有时7级，甚至8-9级，海浪高4-6米，海上波涛汹涌。

12月29日起，从平定省至平顺省的海域，包括长沙以西海域在内的东海南部西边海域出现6级强东北风，阵风7-8级，海浪大，浪高 3-5米，海上波涛汹涌。（完）