年来，越南北部各省市旅游业渐有起色，呈现蓬勃发展势头。北部许多旅游目的地连续获得世界旅游组织颁发的奖项。

北部各著名旅游景点包括河内市，河江、河南、木州（山罗省）、菊芳国家公园、三岛（永福省）、下龙湾（广宁省）、沙坝（老街省）等。

越南旅游协会主席武世平评价说，北部地区各省已有效对接，推出许多新旅游产品，吸引大量游客人数，居留时间更多，为全国旅游发展做出积极贡献。

实际上，在新冠肺炎疫情后，特别是在2023年越南北部旅游呈现蓬勃发展势头。北部各省市旅游协会群主席、河内旅游协会主席阮孟坦表示，2023年，协会已配合举行许多考察、建立产品计划，如东北地区八省与胡志明市旅游连接发展计划；北部沿海地区省份旅游协会（包括广宁、海防、太平、南定、宁平等省）组织在平定和富安两声开展旅游产品考察活动和组织旅行企业代表团在老挝开展旅游促进活动。

从各考察活动已形成新的旅游线路，部分旅游 线路形成，有助于增加游客人数。

据越南国家旅游局的统计数据，2023年，旅游收入约达37.8万亿越盾，同比增长52.5%。其表明包括北部各省在内的各地方旅游刺激计划已为做出巨大贡献，河内、广宁和宁平等北部省市都跻身2023年游客人数和旅游收入最多省市行列是一个证明。

为了扩大北部各省旅游线路，助推2024年旅游蓬勃发展，武世平认为需加强高尔夫旅游、会奖旅游、文化旅游、生态休闲旅游等新旅游产品连接开发，让各旅游线路更有趣。

预期，今后北部旅游奖蓬勃发展，不仅吸引国内游客而还吸引居留时间长、消费高的外国游客，各家旅游公司正在积极开发新的旅游线路和产品，其中集中区域优势，朝着“一程多站”方向连接发展旅游，实现服务多样化，增加收入。

阮孟坦还说，河内旅游协会奖同各地杠配合，在2024年国家旅游年框架内增加旅游推广、刺激旅游需求活动。此外，北部各省市旅游协会群将同国内外各家航空公司配合，宣传、推介各旅游产品和服务，有效组织各旅游线路等。（完）