广宁省委常委已要求集中全部力量、现有工具开展第三号台风灾害救灾工作，为应对台风残余环流引发的洪涝、暴雨等灾害做好准备，最高目标是恢复人民正常生产生活秩序，确保人民群众的安全。优先集中开展海上人员搜救工作。

据初步统计，截至9月9日下午，第3号台风造成广宁省2万多间房屋的屋顶被掀翻，近百艘船只被淹或漂流，近1300 公顷水稻、农作物和 17000 多公顷人工林受到影响。超过1400根电线杆被倒下，供电、电信服务被中断，工业园区、医疗、教育机构遭到严重损坏。9月7日晚起，部分地区出现强降雨，造成局部洪涝。死亡和受伤人数仍在更新中。

为尽快恢复正常生产生活秩序，广宁省动员了近6000名军队、公安人员，出动各类车辆、船只参与救灾恢复工作，包括搜寻救援、清理环境卫生，修复受损工程等工作。

截至9月8日中午，已成功救援海上漂流、滞留人员110名，道路交通开始通畅，受灾群众基本生活得到保障。

*宣光省人民委员会刚颁布了紧急通知，要求全省全力应对第三号台风引发的洪涝灾害。准备好人力、物力、粮食和必需用品，将民众撤离到安全地区，决不让民众挨饿、无住所。本着“四个就地”精神抓紧开展灾害防御工作，加强巡逻检查，确保桥梁、堤坝系统安全.制定应急预案，帮助民众尽早稳定生产生活。

*北宁省防灾与搜救指挥部刚要求北宁市和桂武市（县级市）安丰县有关单位抓紧核查梂江周边区域灾害形势，并组织将民众撤离到安全地带。预计梂江水位正在迅速上升，9月9日晚处于三级预警，陇江（Đuống）处于一级预警，泥石流和堤坝塌方风险极大。

*据莱州边防部队指挥部西罗楼（Sì Lở Lầu）边防哨所9月9日晚发布的消息，该省丰土县西罗楼乡发生山体滑坡，石块击中民房，造成1人死亡。目前，该省持续出现强降雨，江湖水位迅速上升，山体滑坡、泥石流风险巨大。当地政府正全力以赴开展灾害防御工作，同时加大宣传力度，提高民众防灾意识。

*9日晚，海防市涂山郡人民委员会下发通知，推迟2024年涂山传统斗牛节，集中精力做好第三号台风灾害抢险救灾工作。斗牛节将从于9月21日举行（按计划为9月11日上午举行）。第三号台风登陆海港市，造成各旅游区贸易服务经营场所受损。举行斗牛节的运动场一部分受损。目前，该市在恢复供水供电、信息联络等工作仍面临困难。



*9月9日，河南省人民委员会已签发关于堤坝工程系统安全保障工作，有效应对暴雨洪水和各水电站泄洪运行的文件。其中要求各县、市人民委员会指导密切关注、及时向各级政府和人民、水上运营的各组织通知相关信息，确保堤坝工程安全保障和随时应对暴雨洪水和和平水电水库泄洪影响。（完）