越南北江省：创造突破口 发展旅游业

越南北江省文化体育与旅游厅厅长陈明河先生表示，今后，北江省将重点实施解决方案，在旅游发展方面创造突破，使旅游业成为北江省的重要经济产业。

将北江省建设成为河内—谅山和太原—广宁等旅游线路上的重要旅游目的地，北江省提出目标：塑造当地具有吸引力的文化、心灵、生态旅游目的地的旅游品牌。

北江省优先发展特殊的旅游产品，例如：跟随佛皇陈仁宗脚印旅游；官贺河流上旅游；生态度假村周末旅游；高尔夫高级运动旅游、探索旅游等。

今后， 北江省重点投资开发五个旅游空间，包括：西安子（Tây Yên Tử）旅游空间；安世起义（Khởi nghĩa Yên Thế）旅游空间；体育和娱乐服务旅游空间；农业生态旅游空间；官贺文化旅游空间。

北江省优先投资开发当地重点旅游区和景点，例如：西安子、同高（山洞县）；安世起义遗迹区（安世县）；陆南县的墨泉（Suối Mỡ）；永严寺、岩扁山（安勇县）；补陀寺（chùa Bổ Đà ）、土河古村（越安县）；农业生态旅游区（陆南县）；胡伯伯教导人民公安力量六条遗迹区（新安县）。

北江省制定发展规划，其中形成至少一个国家级旅游区。与此同时，北江省领导指示加快完成西安子心灵—生态旅游区建设项目、新建一批高尔夫球场、完成安勇高尔夫球场与服务区下一期建设项目；招商引资建设生态、运动、休闲、娱乐的综合旅游集群区；在北江市建设一些高档酒店和服务区。

北江省文化体育与旅游厅厅长陈明河先生指出，从现在至2022年底，北江省将积极宣传、积极响应“越南人旅游越南”计划，启动“北江人旅游北江”、 “陆岸夏季之香”和“2022 年甜果季节周”等计划。

北江省各市县旅游发展指导委员会主动指导当地旅游企业和旅游服务机构、旅游区、景点区提高服务和特色旅游产品质量，按照“每个居民都是导游”标准展示文明旅游行为；将游客看作亲人归来一样接待；同时，做好旅游国家管理工作；积极检查当地旅游开发投资项目实施进度。

2022年前6个月，北江省接待游客量估计达90万人次，增长80%。其中，国际游客为1.1万人次，增长55%；国内游客约达88.9万人次，同比增长80%。客房入住率估计为 75%。

北江省各旅游景点逐渐形成了许多新的旅游产品，吸引了众多游客前来参观和体验，如：西安子心灵—生态旅游区，陆南县的墨泉（Suối Mỡ）生态旅游区，安勇县高尔夫球场和服务旅游区，胡伯伯教导人民公安力量六条遗迹区（第12区），凤凰竹林禅院，永严寺木版保存和介绍馆，墨泉庙、陆南县神农庙和越安县补陀寺的部分建筑物等。（完）