越南北江新鲜荔枝出现在泰国大型购物中心货架上

VIFOCO进出口股份公司董事长、经理阮春越先生表示，2023年5月，在越南驻泰国大使馆商务处的协助下，VIFOCO很高兴成为向泰国消费者提供新鲜荔枝的先驱企业之一。尤其是，北江省的荔枝如今出现在泰国最大零售商之一的货架上。 阮春越先生表示希望明年VIFOCO能够向泰国市场出口1000-2000吨新鲜荔枝。



泰国经销商Ekthai公司执行经理桑盖特（Somkiat Wongsakulchai）高度评价越南荔枝的质量：“越南荔枝比泰国和中国的荔枝好吃。荔枝的颜色鲜美，籽核细小，果肉爽脆多汁，香甜美味。这是我们首次在曼谷 The Mall集团旗下的7个购物中心出售越南荔枝。明年将拓展在所有分店出售越南荔枝。我认为，越南荔枝在泰国市场是一定定会非常受欢迎的”。

越南驻泰国大使馆商务处负责人阮成辉先生强调，泰国是越南荔枝的潜在市场。 他说：“各家企业的贡献以及国家机构的支持在引导和帮助越南荔枝进入泰国市场方面发挥着非常重要的作用。 尽管泰国被认为是本地区的水果之都，但仍有很大的潜力和探索空间。”

阮成辉补充说，越南食品工业发展迅速，这将成为越南加工产品更多地出现在泰国乃至世界市场的动力。（完）