越南北南铁路位列2025年全球最美火车旅程榜单榜首

世界知名旅行指南品牌《孤独星球》（Lonely Planet）日前发布《惊奇火车之旅》旅行指南，列出2025年全球最值得体验的24条火车旅程。其中，越南的统一号列车位居榜首。

该文章基于多个评选标准，包括沿途壮丽景观、为游客带来的文化与历史价值、独特的旅行体验、线路的联通与探索性，以及是否能激发可持续旅游的灵感。

文章中写道：“搭乘火车旅行总是蕴藏着某种奇妙。有时候，这种奇妙源于车厢本身——在这里你遇见同行的旅客。有时候则是在用餐、休息时，伴随着铁轨上车轮滚动的声音。”

“甚至，那份奇妙也可能来自窗外——景色在眼前掠过，引领游客踏上一段段冒险旅程，收获更多体验，并获得对一个国家灵魂更深的理解。”在“全球最美火车旅程”的排行榜中，越南南北统一列车位列榜首。《孤独星球》特别提到，这趟列车从胡志明市出发，终点为首都河内，或相反方向，每天定时发车，全程1726公里。

文章作者认为，这是一条东南亚最受欢迎的铁路路线之一，也是全球最具魅力的夜间火车之旅。为期约两天的车程中，乘客透过窗户可以欣赏越南从南到北的风光，列车穿越古老城市、历史名胜，并沿着壮观的海岸线前行，越南“ S形国土”的自然美景仿佛一部加速播放的电影。

早在2018年，《孤独星球》就曾将这条南北铁路评选为“全球十大最美火车路线”之一。2019年，俄罗斯Sputnik也将统一列车列入“全球十大最美铁路线”名单。

最近一次是在今年1月，欧洲知名铁路服务商 Rail Europe 推出的“全球9条最值得体验的火车之旅”中，统一列车位列第3名。

2024年也成为越南铁路客运创下历史新高的一年。根据越南铁路总公司（VNR）数据显示，该公司在2024年接待旅客超过700万人次，比上一年增加近100万人，为有史以来的最高纪录。旅游专家指出，促使游客日益选择火车出行的原因有很多，其中包括越南铁路总公司在旅游淡季推行有吸引力的票价政策，有时部分座位票价甚至优惠高达50%。（完）