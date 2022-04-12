新闻
越南劳动力市场逐步复苏
越南统计总局副局长阮忠进12日在河内举行的2022年第一季度劳动就业状况新闻发布会上表示，劳动就业状况发生诸多积极变化并逐步恢复。
统计总局人口和劳工统计司司长范淮南在新闻发布会上作关于2022年第一季度劳动就业状况的综合报告。2022年第一季度，就业人数为5000万人，与上一季度相比，就业人数快速增长。
2022年第一季度，尽管全国仍有超过1690万名15岁以上的人员受疫情的影响，但这一数字已较上一季度呈现大幅下降（下降780万人次）。这是疫情爆发以来的最大降幅。
即使全国的COVID-19感染人数飙升，但劳动力仍增加至 5120 万人；就业不足率急剧下降。
第一季度，劳动力市场在多个经济领域逐步复苏，劳动者的生活水平有所提高，劳动者平均收入强劲回升。
政府在2022年第一季度加快国家社会经济复苏和发展的决心，帮助部分劳动者尽快重返劳动力市场，具体，失业率较上一季度有所下降。
2022年一季度，适龄就业人口失业人数约110万人，环比减少48.95万人，同比增加1.67万人。失业率为2.46%，比上季度下降1.1个百分点。城镇失业率为2.88%，比上季度下降2.21个百分点，比上年同期下降0.31个百分点。
对于今后劳动力市场的建议和措施，统计总局建议，今后应积极同步开展有效措施，改善营商投资环境，支持企业和劳动者，加快经济复苏和发展计划；同时，研究制定合适的培训方案和政策，提高劳动力资源质量，确保经济竞争力等。（完）
统计总局人口和劳工统计司司长范淮南在新闻发布会上作关于2022年第一季度劳动就业状况的综合报告。2022年第一季度，就业人数为5000万人，与上一季度相比，就业人数快速增长。
2022年第一季度，尽管全国仍有超过1690万名15岁以上的人员受疫情的影响，但这一数字已较上一季度呈现大幅下降（下降780万人次）。这是疫情爆发以来的最大降幅。
即使全国的COVID-19感染人数飙升，但劳动力仍增加至 5120 万人；就业不足率急剧下降。
第一季度，劳动力市场在多个经济领域逐步复苏，劳动者的生活水平有所提高，劳动者平均收入强劲回升。
政府在2022年第一季度加快国家社会经济复苏和发展的决心，帮助部分劳动者尽快重返劳动力市场，具体，失业率较上一季度有所下降。
2022年一季度，适龄就业人口失业人数约110万人，环比减少48.95万人，同比增加1.67万人。失业率为2.46%，比上季度下降1.1个百分点。城镇失业率为2.88%，比上季度下降2.21个百分点，比上年同期下降0.31个百分点。
对于今后劳动力市场的建议和措施，统计总局建议，今后应积极同步开展有效措施，改善营商投资环境，支持企业和劳动者，加快经济复苏和发展计划；同时，研究制定合适的培训方案和政策，提高劳动力资源质量，确保经济竞争力等。（完）