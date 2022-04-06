越南劳务输出工作瞄准潜在市场

今年，越南劳动荣军与社会部境外务工人员管理局提出2022年劳务输出9万人的目标。除了传统市场之外，境外劳工人员管理局将逐步开拓欧洲、澳洲等新的

潜在市场

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因新冠肺炎疫情爆发，2021年越南出国

劳务

人数仅达既定目标的50.06%，为45058人。由于新冠疫苗接种工作取得积极成效，2022年诸多国家已调整疫情防控政策以适应重新开放新形势并接收越南等其他国家的劳动者。

具体为，自2022年2月中旬，台湾已发出接纳越南等国劳务人员的通知，韩国宣布2022年将引进5.9万名外国劳动者，比2021年增加7000人。日本政府也宣布上调入境限额，准许

越南

等国研修生入境，自3月起将每日入境游客人数从3500人提高到5000人。

波兰、立陶宛、匈牙利、保加利亚、塞浦路斯、土耳其、斯洛伐克、白俄罗斯和葡萄牙等欧洲9个国家已接纳越南普通劳动者。

越南劳动荣军与社会部境外务工人员管理局指出，2022年输出9万劳务人员计划完全可以实施。

2022年，劳动荣军与社会部将集中完善并敦促签署新劳务合作协议，把重点放在收入高和稳定的市场上。

在继续开发日本、台湾、韩国等传统市场的同时，该部将敦促与德国、俄罗斯、澳大利亚、以色列等国签署劳务合作协议。与此同时，定期与接收劳务国家主管机关配合并交换信息，从而引导越南劳动者满足接收国的条件。

境外务工人员管将密切配合越南驻接收劳务国和地区外交机构和有关机关密切关注疫情形势，以及时解决发生的问题，保护劳动者的合法利益等。

截至2022年3月15日，越南签署劳务合同出国务工人数为2026人，其中向日本市场输出451人、新加坡363人、韩国325人、台湾248人、匈牙利99人等。（完）