越南努力提高物流行业的竞争力

越南政府副总理黎明慨刚签发了第163号决议（163/NQ-CP），要求有关部门和地方采取配套措施，促进越南物流业发展及提高物流行业的竞争力。

该决议明确指出，2021年，世界形势错综复杂，第四波新冠肺炎疫情给越南企业生产经营和货物流通等活动造成了重大影响。在此背景下，越南政府、各部门和地方及时出台对策，一方面保障货物流通，另一方面为越南物流行业塑造新的发展方向。

近年来，越南物流业取得了长足进展，为经济发展尤其是出口活动做出了积极贡献。2021年越南货物进出口总额达到创纪录的6685亿美元，同比增长22.6%。2022年前10个月达到6163亿美元，同比增长14.06%等。

在取得上述成果的同时，物流业仍面临诸多困难和挑战，如尚未充分发挥地缘经济优势、物流基础设施缺乏互联互通等困难。

因此，政府要求各部门和地方采取配套措施，贯彻落实中央、国会和政府的各项相关决议和计划，帮助企业渡过难关，降低物流成本，满足新时期经济发展要求。

政府的观点是将物流业发展成为高附加值产业，将物流服务与货物生产、进出口、国内贸易活动、交通基础设施建设和信息技术发展联系起来，发展物流服务市场，切实提高物流企业竞争力，加强互联互通，使越南成为本地区重要的物流枢纽，同时提高人力资源素质水平，促进数字化转型和信息技术应用水平等。

越南工贸部、交通运输部、财政部及有关部门密切关注地区和国际形势，及时评估其对越南的影响，进而制定相应应对措施，保障货物流通顺畅，满足进出口活动要求。

越南交通运输部牵头，有关部门和地方配合，确保交通运输基层与物流产业发展目标相一致。与此同时，加强互联互通，合理发展各类运输方式，大力促进多式联运和跨境运输发展，以降低运输成本，提高运输服务质量，发展与电子商务相关的货运交易所，实现绿色物流发展。

财政部继续核查税收、费用、服务费等相关政策，同有关部门配合，促进贸易便利化，优化海关通关手续，认真落实世贸组织有关贸易便利化的协定等。（完）