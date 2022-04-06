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越南努力推动绿色海洋经济发展中的国际合作力度
根据政府总理在有关批准《至2030年越南海洋经济可持续发展的国际合作提案》和《至2030年越韩海洋经济可持续发展战略及2045年愿景》的第647号决定中的指示，越南自然资源与环境部要求越南海岛总局研究并建议成立越南绿色海洋经济伙伴小组。
越南海岛总局副局长范秋姮透露，绿色海洋经济在近年来迅速发展。如果不获得各伙伴之间的有效管理与紧密合作，海洋生态系统的可持续性会遭受威胁，资源衰退速度也会增加。
目前，越南已有机会将绿色经济发展战略与2021-2030年阶段经济社会发展计划串联起来。此外，世界当前的共同趋势是保护与可持续使用海洋和海洋资源以服务各国的可持续发展进程。这些因素为越南的绿色海洋经济可持续发展事业创造了便利条件。
加强各方之间的合作，以进一步提高越南绿色海洋经济发展中的管理和协调工作效率当前迫切且重要的问题。
越南政府与相关伙伴对以开放、灵活、无需法律约束的方式来建立伙伴关系给予支持。这一伙伴框架将成为维愿意参与和为越南海洋经济发展事业作出积极贡献的相关各方的典范合作与协调模式。
范秋姮透露，越南海岛总局正在征求有关部门、行业、机关和组织有关成立绿色海洋经济伙伴小组的意见，旨在动员相关各方的参与。进而，为提高管理效率并促进越南海洋经济可持续发展作出积极贡献。
绿色海洋经济伙伴小组将有助于加强越南绿色海洋经济发展计划参与各方之间的协调与合作力度，同时为深化政府机构与发展伙伴、企业界、行业、学院、沿海省份、非政府组织等之间的信息互换与沟通贡献力量。
此外，绿色海洋经济伙伴小组还通过各场政策对话和高级会议来制定、修改和执行有关绿色经济法律法规。（完）
越南政府与相关伙伴对以开放、灵活、无需法律约束的方式来建立伙伴关系给予支持。这一伙伴框架将成为维愿意参与和为越南海洋经济发展事业作出积极贡献的相关各方的典范合作与协调模式。
范秋姮透露，越南海岛总局正在征求有关部门、行业、机关和组织有关成立绿色海洋经济伙伴小组的意见，旨在动员相关各方的参与。进而，为提高管理效率并促进越南海洋经济可持续发展作出积极贡献。
绿色海洋经济伙伴小组将有助于加强越南绿色海洋经济发展计划参与各方之间的协调与合作力度，同时为深化政府机构与发展伙伴、企业界、行业、学院、沿海省份、非政府组织等之间的信息互换与沟通贡献力量。
此外，绿色海洋经济伙伴小组还通过各场政策对话和高级会议来制定、修改和执行有关绿色经济法律法规。（完）