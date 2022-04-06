越南努力推动绿色海洋经济发展中的国际合作力度

越南海岛总局副局长范秋姮透露，绿色海洋经济在近年来迅速发展。如果不获得各伙伴之间的有效管理与紧密合作，海洋生态系统的可持续性会遭受威胁，资源衰退速度也会增加。

目前，越南已有机会将绿色经济发展战略与2021-2030年阶段经济社会发展计划串联起来。此外，世界当前的共同趋势是保护与可持续使用海洋和海洋资源以服务各国的可持续发展进程。这些因素为越南的绿色海洋经济可持续发展事业创造了便利条件。