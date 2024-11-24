越南努力吸引国际科学人才

相约越南

20年前，谁也想不到全年四季充满阳光和风浪的越南中部地区平定省归仁市会迎来数千名国际知名科学家其中包括许多诺贝尔奖获得者，促使了越南第一个科学探索中心在这里成立。

对于“相约越南”和跨部门科学教育国际中心（ICISE），这两个组织创始人、越裔法国人物理学教授陈青云表示，“相约越南”是一个非政府组织，成立于1993年。该组织的主要目的是促进连接与合作，帮助越南发展科学教育。2012年，“相约越南”成为联合国教科文组织的官方合作伙伴。

到2023年，“相约越南”、跨部门科学教育国际中心与平定省人民委员会联合举行了近150个国际学术研讨会，吸引超过45个学校和来自35个国家和地区的近万名科学家参加，其中诺贝尔奖获得者有18位，菲尔兹奖获得者有2位，科维理奖获得者有2位等。

此外，“相约越南”组织还为学生和热爱科学公众举办了许多科普演讲活动，与诺贝尔奖获得者和获得国际奥林匹克奖的优秀越南学生进行线上或线下交流。

在跨部门科学教育国际中心举行的科学活动也吸引数千名国际知名科学家参加。

凭借“相约越南”和跨部门科学教育国际中心的有效运行，加上平定省激励科学发展的政策，FPT、TMA Solutions等越南领先软件公司已决定在平定省开展投资。

缩小与世界的差距

VinFuture奖是更新科学研究和先进技术应用的良好平台，这是第一个由越南人发起，具有全球规模的科学技术奖，也是世界上最具价值的年度奖项之一。目前，VinFuture 已进入第四届，共有来自 80 多个国家和地区的近 1500项提名，超过 9000 名科学家列入提名名单。

VinFuture奖理事会主席理查德·亨利·弗兰德（Richard Henry Friend）表示，越南在全球科学版图上的威望和吸引力日益明显。 VinFuture奖受到多方的关注，迎接越来越多的科学家来到越南。

理查德·亨利·弗兰德表示，所有 VinFuture 奖获得者都来到河内，并与越南科学界和学生们进行交流。这确实令人鼓舞，证明越南正在逐渐成为吸引全球知名科学人才的目的地之一。

电池技术专家、2023年VinFuture奖获得者拉希德·亚兹姆（Rachid Yazami）表示，越南可以做到其他国家无法做到的事情，因为这里拥有优秀的科学家和专家队伍、才华横溢的工程师以及潜在的市场。特别是，通过VinFutures这样的桥梁，越南科学技术与世界之间的差距日益缩小，助力新技术快速的应用和开发，为促进越南乃至世界的可持续发展做出贡献。（完）