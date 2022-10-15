越南努力发展绿色农业

人们现在的食品消费趋势是挑选既健康又环保的产品。这是越南乃至全球在打造一个绿色农业的重要前提，同时表明绿色农业越来越得到社会的关注与发展。

为了实现绿色农业发展目标，越南农业需要在每个生产环节中保持着和谐，即在确保可持续增长目标的同时，还要保护环境、适应气候变化和减少温室气体排放量、有效落实越南有关减少温室气体排放量的国际承诺，同时进一步提高生产效率、附加值和竞争力，将绿色增长与农业和农村可持续发展目标的实施过程结合起来。

此外，农民、生产者是可持续农业发展中最重要的主体。因此，在推进绿色农业发展并确保农业与各种利益之间的和谐过程中，农民们的认识和思维转变是非常重要的。

原越南农业与农村发展部副部长裴伯蓬先生认为，农业行业设定了减少温室气体排放的目标，旨在保护人类和农民们的生活环境。因此，各合作社必须了解这一目标，以能够选出既适合生产活动又可以保护环境的农业物资。 此外，各合作社还必须以确保消费者的健康安全为标准选择出适合的生产方式，从而使生产者和农民们的生产思维逐渐转变，为建设一个和谐的绿色农业作出贡献。

绿色农业的开端正是按照有机、生态农业、顺应自然等标准的农业生产模式，进而为消费者生产出优质安全的绿色产品。

裴伯蓬先生表示，为了发展绿色农业，首先要保证相关机制、政策、农药名录、农业生产物资等均为“绿色”。然后要关注到农民们的生产投资活动，以及扩大由于使用上述农业物资而取得高效率的绿色生产模式的实施范围。

同时，生产者必须具备有关限制使用有害化学物品来促进生产的知识和意识。这样，才能提高越南农业的竞争力，并助推农业可持续发展。（完）