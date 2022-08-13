越南努力促进海洋经济跨产业集群快速和可持续发展

为促进海洋经济跨产业集群快速、可持续发展，力争到 2030 年创建强大的海洋经济中心，越南制定了国家海洋空间规划，为社会经济发展提供基础，连接陆地与海洋，确保国防安全、促进对外交往和国际合作。



越南政府总理近日批准了《到2030年促进海洋经济跨产业集群发展和打造各强大海洋经济中心提案》。该提案旨在创造高效益、强竞争力和融入能力强的海洋经济跨产业集群，同时与建设强大的海洋经济中心相结合，力争实现到2030年将越南发展成为海洋经济强国的目标。



根据提案，海洋经济跨产业集群必须按照《越南海洋经济可持续发展战略》中所提出的优先产业发展，即在海洋和沿海地区具有发展优势的产业，尤其是具有较大附加值、应用高科技、为绿色增长做出贡献、助力保护海洋生态环境、促进海洋经济产业发展，包括海洋经济产品和服务业，助力巩固和加强海洋岛屿地区的国防安全。



提案力争到2030年在沿海地区形成7大海洋经济跨产业集群地区，同时形成东南亚地区3至4个强大的海洋经济中心。



越南自然资源与环境部副部长黎明银强调了海洋空间规划的重要性。他说，海洋空间规划是《规划法》规定的三个国家级总体规划之一，为不同行业和领域划定合理的海洋空间，制定海洋空间发展规划，解决海洋资源和空间开发利用的重叠和冲突等问题。

制定国家海洋空间规划是一项艰巨而复杂的任务。规划必须确保为社会经济发展提供基础，促进陆地与海洋连接等原则，同时确保国防安全、对外交往和国际合作等。



根据《越南蓝海经济——促进海洋经济可持续发展》报告，为实现蓝海经济，海洋经济发展政策必须确保海洋资源的可持续开发利用，绝不能危害后代对海洋资源的开发。

因此，在国家海洋空间规划中，必须确定合理的海洋经济结构，以实现最高附加值，同时维护海洋资源、海洋生态系统和生物多样性，将绿色经济纳入社会经济发展计划中。



从中长期来看，为了更好地管理海洋生态系统，有效发展海洋经济，国家管理机关需要制定长期规划，根据越南所参与的各项国际承诺，不断完善机制政策，以管理好海洋资源，鼓励基于环保技术的海洋经济活动，拓展更多能够带来高附加值的业务领域，如海洋药材、海洋能源、海上风电等领域。



随着国家海洋空间规划、沿海资源可持续开发利用总体规划的制定，专家们认为越南应启动一个蓝海经济发展计划，其中实施部分重点项目并进行定期评估、检查，严格落实问责制度。（完）